Nilson Klava assume programa da GloboNews em São Paulo; relembre a trajetória do jornalista

Nilson Klava, conhecido por sua experiência em cobertura política, foi nomeado para comandar o programa Em Ponto, da GloboNews, em São Paulo, substituindo Tiago Eltz, que se tornará o novo repórter especial do Jornal Nacional na mesma cidade. As informações foram divulgadas por Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmadas pelo Estadão.

Nilson Klava durante participação do programa 'Conversa com Bial' Foto: Divulgação/ G

"Estou muito feliz e animado com a missão honrosa de estar no 'Em Ponto' ao lado de Mônica Waldvogel, amiga querida que tanto admiro, uma referência do melhor jornalismo. Chego a um time talentoso e entrosado que vem cumprindo com excelência a missão de dar início à cobertura do dia, com o que há de mais importante no noticiário. Trago de Brasília, cidade que amo, tudo o que aprendi ao longo dos últimos sete anos da intensa cobertura política dos três poderes. E desembarco cheio de entusiasmo em São Paulo, cidade vibrante e desafiadora, a maior metrópole do país, com o objetivo renovado de aproximar ainda mais o nosso público da política e da economia, com muita informação, bastidor e análise", diz Nilson Klava, por meio de comunicado. Eltz, que se destacou em coberturas memoráveis, como a tragédia com o avião da Chapecoense, e foi correspondente em Nova York, assumiu o Em Ponto em julho de 2023 ao lado de Mônica Waldvogel. Apesar de deixar o programa, ele continuará na Globo, apresentando telejornais locais em São Paulo durante os finais de semana e feriados.

“É uma felicidade em dose dupla porque reencontro duas das minhas paixões no jornalismo: o Jornal Nacional e a reportagem. A reportagem é o coração do jornalismo e é na rua que ela nasce. Nos últimos tempos minha saudade das ruas foi aumentando e é impossível encontrar um lugar melhor para retornar às ruas do que o jornal mais importante do país. É muito bom trabalhar em uma empresa que entende e sempre reafirma o valor da reportagem. E para completar a alegria ainda mantenho um pé na apresentação com os plantões nos jornais locais, que fazem um jornalismo que eu adoro”, afirma Eltz.

Nilson Klava, que está na Globo desde 2015, se mudará de Brasília para São Paulo para assumir sua nova posição. Durante sua estadia na emissora, Klava participou do rodízio de apresentadores do Jornal Hoje e cobriu importantes eventos políticos, incluindo as eleições de 2022 e a licença-maternidade de Aline Midlej no Jornal das 10.

Nilson Klava nos bastidores da campanha 'Como nascem as notícias' do grupo Globo Foto: JOAO COTTA

Nascido em 3 de dezembro de 1995, em Apucarana (Paraná), Klava é um dos jornalistas mais jovens a fazer parte do time do Fantástico, estreando no programa em 2018 com uma reportagem sobre a greve dos caminhoneiros. Formado em jornalismo pela PUC-Rio, começou sua carreira como estagiário na GloboNews em 2016, antes mesmo de concluir o curso.

O jornalista é casado com Gabriela Scalabrini, editora de reportagens internacionais da Globo e filha de Marcelo Matte, ex-diretor da Globo, e Isabela Scalabrini, repórter que deixou a emissora após 44 anos de serviço.