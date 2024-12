No Caldeirão, Maiara e Maraisa lembram de Marília Mendonça

O Caldeirão deste sábado foi especial. Marcos Mion, apresentador do vespertino de sábado na Globo, gravou parte da atração direto da fazenda das irmãs Maiara e Maraisa, em Aruanã, no interior de Goiás.

Na roda de conversa, Mion perguntou sobre Marília Mendonça. Coube à Maraisa falar sobre a amiga morta em um acidente de avião em 2021.

Marcos Mion visita fazenda de Maiara e Maraisa no interior de Goiás Foto: Trouva/Globo

Visualmente emocionada, a cantora disse que “vai ser sempre um buraco”. “Não consigo falar em palavras, por mais que pudesse homenagear, postar várias fotos, porque o sentimento de cada um, a dor perpétua, tem dias que vai ser menor, vai ser maior, tem dias que vamos lembrar e vamos sorrir. É o resto da vida assim”, disse.

Marília Mendonça, Maiara e Maraisa criaram o projeto As Patroas, iniciado com uma live em 2020 e, depois, desdobrado em um disco com quatro músicas que rendeu ao trio uma indicação ao Grammy Latino. Em 2021, as cantoras chegaram a anunciar uma turnê que passaria por quatro cidades em 2022, mas os planos foram frustrados com a morte de Marília.

Em outubro deste ano, o Spotify levou ao Allianz Parque um festival chamado This is Marilia Mendonça, que não contou com a participação das irmãs.

A ausência provocou um atrito entre as irmãs e a família de Marília Mendonça. Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, deixaram de seguir as irmãs nas redes sociais.

Em um story no Instagram, Dona Ruth postou: “São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos, que conhecemos com quem realmente podemos contar”.

Na época, as irmãs alegaram “não se sentirem capazes” de subir ao palco do Allianz.

“Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas. Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes”, disseram na ocasião.