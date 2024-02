Um dos principais diferenciais do estilo de podcast que se consolidou no Brasil é justamente a maleabilidade de horários que o mundo virtual permite. Como o ouvinte pode dar play na hora que bem entender e voltar a ouvir do trecho em que parou posteriormente, há entrevistas com horas e horas de duração.

Na TV aberta, isso acaba sendo um problema - o próprio PodNight terá que se virar com a edição para encaixar nos 45 minutos que a programação do canal lhe reserva. Na semana inaugural, foram anunciadas entrevistas com Adriano Imperador (originalmente com 1h30 de duração, exibida em abril de 2023), Dr. Bactéria (2h30, maio de 2022), César Menotti (2h, abril de 2022), Elba Ramalho (2h30, maio de 2022) e MC Daniel (3h10, agosto de 2023).