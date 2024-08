Por que é tão difícil ter uma casa como as dos programas de reforma da TV? Especialistas dão dicas

Salas com 'conceito aberto' são famosas nos programas de decoração na TV. Foto: slavun/Adobe Stock

Reality shows sobre decoração são sedutores. De fato, é encantador ver como todo um ambiente pode ser transformado de uma forma tão radical e em tão pouco tempo. Pintura, móveis, acessórios. Tudo brilhante, novinho em folha, pronto para ser usado e, o que é melhor, concluído em tempo recorde. Não surpreende, portanto, que eles tenham conquistado um público cativo. E venham motivando tantas reformas.

Para quem está em busca de inspiração para construir ou reformar – ou prefere acompanhar o desenrolar de uma obra sem sair do conforto de sua cama ou sofá –, o cardápio é farto. Além de atrações ainda no ar, é possível conferir temporadas anteriores dos mais diversos títulos versando sobre construção e reformas. Nacionais, ou não, e nas mais variadas plataformas: do streaming ao YouTube, passando pelos canais de TV a cabo.

PUBLICIDADE “No começo, assistíamos por mera curiosidade. Com o tempo, porém, percebemos que eles traziam dicas simples, mas valiosas, para quem, como nós, curte a casa”, conta o casal de videomakers Kleber Pessolato e Guilherme Pinheiro. “Percebemos, por exemplo, que levar plantas para o banheiro, onde, naturalmente, elas contam com melhores condições de umidade, pode, além de decorar, tornar o ambiente mais agradável”, conta Pessolato. Designer de interiores e diretora de conteúdo da ABD (Associação Brasileira de Design de Interiores), a professora Cecília Gomes vê com bons olhos o interesse por programas do gênero. “Em um momento crítico, como o da pandemia, eles levaram ao grande público a consciência da nossa profissão. De que cuidar da casa, tem a ver com o bem-estar global. E que, além disso, pode estar ao alcance de todos”, afirma ela.

O casal Kleber Pessolato e Guilherme Pinheiro. Foto: Galeria Produções/Divulgação

No ar desde 2011, no canal GNT, o Decora é um dos programas de reforma mais antigos do segmento. Tendo a arquiteta Bel Lobo como sua primeira apresentadora, também já contou com os arquitetos Marcelo Rosenbaum e Maurício Arruda no comando. Hoje, capitaneado pela também arquiteta Stephanie Ribeiro, se propõe a convocar seus participantes a colocarem a mão na massa, transformando os ambientes sob orientação da profissional.

“Tudo é feito do zero, o piso, a pintura de paredes, a iluminação até a colocação dos móveis e objetos. Me preocupo em deixar o ambiente bonito, claro. Mas, acima de tudo, funcional”, destaca ela, que vem procurando dar uma feição mais customizada à atração semanal. “Penso que não existe certo ou errado em decoração. Procuro escutar os participantes. Eles entram com o desejo. Eu, com meus conhecimentos técnicos”, resume Stephanie.

“Já vi muitos programas do gênero, alguns bem interessantes, no Brasil e no exterior. E acho válido franquear este tipo de conhecimento. Apenas que, às vezes, sinto falta de um enfoque mais prático. Tipo, o que e como comprar em feiras e lojas de segunda mão? Ou como posicionar objetos para conseguir determinado efeito. São informações que a maioria das pessoas não dispõe, mas que são essenciais “, pontua o arquiteto Murilo Lomas.

Sthephanie Ribeiro em ação no 'Decora'. Foto: Guto Costa/Divulgação

Já para Sig Bergamin, um dos principais nomes em atuação no mercado de design de interiores no País, apesar de tentadora, a ideia de ver um ambiente se transformar em uma hora pode comportar alguns equívocos. “O principal deles é exagerar no ‘Faça Você Mesmo’. Não que ele não possa estar presente. Mas nem conseguimos fazer tudo sozinhos e, bem, nenhuma casa se faz apenas com objetos feitos por conta própria”, diz o arquiteto.

Da mesma forma, se, por um lado, os programas voltados para a decoração estimulam os espectadores, por outro, podem reproduzir conceitos nem sempre precisos no que diz respeito à concepção, execução e, sobretudo, prazos das obras. Nada, claro, capaz de lhes roubar o brilho, enquanto opção de entretenimento e fonte de inspiração. Mas que, por certo, merece ser observado com atenção, na hora de sair das telas para a vida real. É só ficar atento: