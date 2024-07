Como transformar o banheiro em um espaço de relaxamento e spa em casa

Quem não gosta de chegar em casa após um dia de trabalho, tomar um banho quente e relaxar? Isso é bom, mas tem como ficar melhor transformando o banheiro - com ou sem reformas - em um lugar de relaxamento, quase um spa caseiro.

O banheiro de casa pode ser um espaço de relaxamento, mesmo que você não queira reformar. Foto: Rafael Renzo/Divulgação

PUBLICIDADE Antes de achar que será preciso quebrar parede, trocar revestimento e outras reformas, a arquiteta Cristiane Schiavoni dá algumas dicas em entrevista ao Estadão. “No meu entendimento, a iluminação é o principal item que transforma o ambiente e a sensação que traz para esses lugares”, explica a profissional. A primeira dica de Cristiane é que as pessoas tenham, em seus banheiros, mais de um interruptor. Isso abre as possibilidades de mudar a iluminação a depender do momento. “As pessoas não entendem o poder dessa ferramenta. É legal dizer que você não precisa ter uma única fonte de luz no seu banheiro”, afirma. “Você pode e deve ter, no mínimo, duas ou até três fontes de luz, assim vai conseguir trazer a luminosidade para cada função”, continua.

Por exemplo, para atividades como fazer a barba, se maquiar, escovar os dentes, secar o cabelo, dá para usar uma iluminação que facilite a realização dessas tarefas. “Mas, para o relaxamento, é melhor uma luz indireta, fraquinha”, diz a arquiteta.

No projeto do Spaço Interior, o chuveiro vem do teto e o box vai do chão ao teto, garantindo um banho relaxante. Foto: Rafael Renzo/Divulgação

O fato de ter mais de um interruptor para iluminar o banheiro ajuda também a fazer com que alguns pontos sejam iluminados em momentos específicos. Por exemplo, ao tomar banho, não precisa ter todas as luzes acesas. Que tal já começar a desligar do dia enquanto se banha sob uma luz mais baixa?

Dessa forma, também dá para escolher o tom da luz, lembrando que cores mais quentes são mais apropriadas para criar um clima mais aconchegante. Para os mais ousados, dá para usar dimerização e iluminação mais variada, como explica a arquiteta Priscila Tressino, da PB Arquitetura. “Você pode colocar uma iluminação RGB, que troca de cor, então isso traz uma cromoterapia.” Por exemplo, para quem deseja um banho relaxante, uma dica é usar uma iluminação azul ou verde.

Sem quebra-quebra

Pode até parecer complicado, mas é possível fazer um simples banho de chuveiro ser relaxante sem precisar quebrar nada no seu banheiro. Além da iluminação variada, uma das opções é usar velas aromatizadas e outros tipos de aromatizadores de ambiente. Isso vai fazer toda a diferença: alecrim, canela, jasmim, lavanda, sálvia e baunilha são algumas fragrâncias que ajudam corpo e mente a acalmarem. Pode ser vela, difusor, óleo essencial...

Publicidade

Uma banheira pode ser uma excelente pedida, caso você tenha espaço. Afinal de contas, nada como um banho de imersão quente para relaxar. Foto: Henrique Ribeiro/Divulgação

Outra boa ideia que independe de reforma é ter plantas no ambiente. O cuidado maior, nesse caso, é ter a planta ideal para um ambiente úmido e pouco iluminado, como geralmente são os banheiros. “É uma coisa que super humaniza, a gente se sente aconchegado quando tem plantinhas [em um ambiente]”, comenta Cristiane. Espécies como babosa, lírio-da-paz, espada-de-são-jorge, peperômia e várias espécies de cactos e suculentas são indicadas. Importante lembrar que cada espécie tem sua necessidade de rega, adubo e iluminação própria, então, é bom se informar antes.

A arquiteta também dá outra dica, caso o lugar seja pequeno e seu espaço escasso. “Por que não passar uma prateleira mais próximo ao teto e deixar várias plantinhas pendentes? Com certeza vai trazer um ar mais convidativo”, aponta a profissional. A dica aqui é ter plantas naturais em vez de artificiais.

Mais uma ideia para melhorar a hora do banho é usar um toalheiro elétrico, que virou queridinho dos projetos. “Você, óbvio, precisa de um ponto de energia e ele acaba transformando essa experiência no banheiro”, diz Patrícia. Assim, além de dar adeus à toalha molhada nos dias frios em que não dá tempo de secar, ao você vai acabar seu banho e se secar com uma toalha quentinha e confortável.

Um aquecedor de toalhas vai ajudar você a manter o conforto depois do banho. Foto: Julia Herman/Divulgação

Um pouco mais de trabalho

Para quem está disposto a gastar um pouco mais para conquistar bons momentos de relaxamento no banho, ter uma banheira é uma excelente pedida. “Às vezes não precisa nem da hidromassagem, só a banheira de imersão já transforma a experiência do banho no relaxamento e tranquilidade”, comenta Patrícia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Um dos pontos necessários para prestar atenção é: verificar se seu banheiro tem espaço para instalação de uma banheira. Antes disso, se você mora num apartamento, é preciso ver se o prédio suporta a instalação e o equipamento cheio de água. “Ela requer uma infraestrutura antes do planejamento, mas hoje em dia não é algo tão inacessível em termos financeiros e nem tão difícil de executar na hora de fazer a reforma”, explica Cristiane. Se você não conseguir instalar uma banheira, experimente colocar um box de vidro do chão ao teto. “É um recurso super fácil de fazer, mas óbvio que o banheiro precisa ter uma janela para a saída do ar quente quando você ligar o chuveiro”, comenta Patrícia. Já que topou fazer uma reforma, que tal colocar um piso aquecido? Na hora de repensar o revestimento do novo banheiro, pense também na possibilidade de usar um aquecimento do piso, que pode ser feito em diversos materiais, de preferência os pisos frios, como cerâmica ou pedra natural. Mas também dá para aquecer pisos de madeira e até mesmo vinílicos. O aquecimento do piso proporciona um conforto térmico nos dias mais frios, o que ajuda a reduzir o estresse.

Publicidade

Ah, outra dica das arquitetas é instalar algumas prateleiras para ajudar com os itens que farão parte da rotina de spa como óleos e creme hidratantes, os aromatizadores e velas aromáticas, sais de banho ,etc