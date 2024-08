Série de ‘Cidade de Deus’ e mais 6 estreias da semana no streaming; veja a lista

Série Cidade de Deus: A Luta não Para será lançada na Max em 25 de agosto, domingo, às 21h Foto: Max/Divulgação

A antecipada série que dá sequência aos acontecimentos do filme Cidade de Deus finalmente chega à Max esta semana. Junto à ela, recebemos também novas temporadas de Only Murders in the Building, Pachinko, e mais. Confira abaixo as principais estreias da semana no streaming:

That ‘90s Show — Temporada 3 (Netflix)

O reboot de That ‘70s Show, que volta para uma terceira temporada, promete novas aventuras nos próximos episódios: de acordo com a sinopse oficial, novos relacionamentos serão formados, amizades serão testadas e, quando as coisas parecem estar dando certo, o passado retorna para chacoalhar tudo de novo. Estreia: 22/8

Quando Ninguém Vê (Netflix)

Nova série sul-coreana da Netflix, Quando Ninguém Vê é um thriller sobre um grupo de pessoas de vidas tranquilas - mas tudo muda quando um convidado inesperado chega no meio do verão. Estreia: 23/8

Fúria Primitiva (Prime Video)

Após anos de raiva reprimida, um lutador embarca em uma campanha explosiva de vingança para acertar as contas com os homens que tiraram tudo dele. Dirigido e estrelado por Dev Patel. Estreia: 23/8

Pachinko - 2ª temporada (Apple TV+)

Épica e íntima, a história começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos para contar uma história inesquecível de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas. Estreia: 23/8

Cidade de Deus - A Luta não Para (Max)

Vinte anos após os eventos do filme de mesmo nome, no início dos anos 2000, a série se desenvolve por meio das memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues) e retrata o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade. Estreia: 25/8

Adam Sandler Love You (Netflix)

O novo especial de comédia de Adam Sandler é dirigido por Josh Safdie, diretor que colaborou com o ator no aclamado longa Joias Brutas. Estreia: 27/8

Publicidade

Only Murders in the Building - 4ª temporada (Disney+)

Na nova temporada, o trio protagonista formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short recebe convidados como Meryl Streep, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria e Eugene Levy. Episódios serão lançados semanalmente. Estreia: 27/8