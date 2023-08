Streaming: 5 estreias para ver no fim de semana, como ‘Heartstopper’ e ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3′

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 4, no sábado, 5, e no domingo, 6 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

As Flores Perdidas de Alice Hart (Amazon Prime Vídeo)

Baseada no livro homônimo de Holly Ringland, a história mostra os reflexos e impactos de perdas, traumas e um incêndio durante a infância da protagonista Alice (Alycia Debnam-Carey), que a levam a morar com a avó (Sigourney Weaver), em sua vida adulta. A série de sete episódios estreia no Amazon Prime Vídeo em 4 de agosto de 2023.

100 Coisas para Fazer antes de Virar Zumbi (Netflix)

Na pegada de produções de zumbi com mais foco na comédia do que no terror, o jovem Akira Tendo cria uma lista com objetivos de vida para concretizar antes de se tornar zumbi, como ocorreu com inúmeros humanos. O filme, inspirado num mangá de mesmo nome, estreia no dia 3 de agosto de 2023 na Netflix.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (Disney+)

O filme que encerra a trilogia de sucesso iniciada em 2014 e trouxe nomes como Chris Pratt, Zoë Saldana, Will Poulter, Vin Diesel, Dave Bautista e Karen Gillan foi lançado no último mês de maio mas chega ao streaming somente neste mês de agosto, no Disney+.

As Últimas Horas de Mario Biondo (Netflix)

Os fãs de true crime podem se interessar pela série que aborda a morte de Mario Biondo, marido da apresentadora de TV italiana Raquel Sánchez-Silva, que foi encontrado morto em Madrid em maio de 2013. Ao longo de três episódios, a série documental busca relembrar e mostrar novas óticas sobre detalhes da investigação, que teve ampla cobertura midiática na Europa à época. Estreia em 3 de agosto de 2023 na Netflix.

Heartstopper - 2.ª Temporada (Netflix)

A nova temporada de Heartstopper estreia no dia 3 de agosto, continuando a acompanhar o romance entre Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke). O Estadão teve acesso aos episódios em primeira mão - clique aqui para ver o que esperar dos novos episódios. Estreia em 3 de agosto de 2023 na Netflix.