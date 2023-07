Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como a série ‘Negociador’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 21, no sábado, 22, e no domingo, 23 de julho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Negociador (Prime Vídeo)

Protagonizada por Malvino Salvador, a série gira em torno de Gabriel Menck, um capitão da polícia que trabalha como negociador em casos de sequestro. Além da profissão tensa, também precisa cuidar do filho e lidar com o luto pela perda de sua mulher, ao mesmo tempo que descobre que está sendo acusada por sua morte. Estreia em 21 de julho no Prime Vídeo.

Clonaram Tyrone! (Netflix)

A história começa quando um traficante (John Boyega), uma prostituta (Teyonah Parris) e um cafetão (Jamie Foxx) acabam encontrando o clone de um deles e se veem envolvidos em uma conspiração de uma agência secreta do governo dos Estados Unidos. Juntos, terão que juntar outras pessoas para tentar resolver a confusão que está acontecendo. Estreia em 21 de julho de 2023 na Netflix.

Stephen Curry: Subestimado (Apple TV+)

Dica aos fãs de basquete, o documentário aborda a trajetória de Stephen Curry, atleta do Golden State Warriors que ganhou destaque na NBA desde a década passada, por meio de imagens de jogos, depoimentos de pessoas de seu convívio e entrevistas com o jogador. Estreou no Apple TV+ em 21 de julho de 2023.

Carrasco Americano (Prime Vídeo)

Acusado de sentenciar um homem inocente à morte, um juiz norte-americano é sequestrado por um homem que busca fazer sua própria Justiça: ele transmite o ‘julgamento’ ao vivo para milhões de espectadores na internet, e é o público que deve decidir se ele vive ou morre. Lançado em 2019, o filme estava disponível para alugar em algumas plataformas, mas desde 19 de julho está no catálogo da assinatura padrão do Prime Vídeo.

Doces Magnólias - 3.ª Temporada (Netflix)

As inseparáveis amigas Maddie (Joanna García), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) voltam para uma nova leva de episódios envolvendo a complexidade das relações humanas que existe entre familiares, amigos ou envolvimentos românticos e profissionais. Disponível na Netflix desde 20 de julho de 2023.