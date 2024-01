‘The Good Doctor’ será encerrada na sétima temporada; veja trailer

Nesta quinta-feira, 11, o canal ABC anunciou que a sétima temporada de The Good Doctor, série que acompanha a vida de Shaun Murphy, um jovem médico cirurgião com síndrome de Savant e autismo, será a última da série. Confira o trailer:

“Interpretar o Dr. Shaun Murphy foi um imenso privilégio e uma das experiências mais marcantes e gratificantes da minha vida”, disse Freddie Highmore, ator que interpreta o personagem principal, para a revista Variety.

A série acompanha a vida de Shaun Murphy, um jovem médico que possui autismo e síndrome de Savant, que tem como uma de suas características dificuldade em socialização, grande capacidade de memorização e inteligência acima da média.

Com discussões sobre relações familiares, romances e drama é possível perceber a adaptação de Dr. Murphy, suas dificuldades em alguns aspectos dos atendimentos e o quanto suas qualidades são capazes de auxiliar no tratamento dos pacientes.

The Good Doctor tem roteiro, direção e produção executiva de David Shore, que também trabalhou em House, série médica de sucesso.

Os últimos episódios serão lançados em 20 de fevereiro nos Estados Unidos. No Brasil, a série é exibida no Globoplay e no canal pago da Sony.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais