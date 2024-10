Tiktoker fã de Machado de Assis está ‘obcecada’ por ‘Avenida Brasil’; veja vídeo

Courtney Henning Novak, influenciadora americana que viralizou no TikTok após exaltar o clássico brasileiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, compartilhou em suas redes qual é seu mais novo vício na cultura do País: a novela Avenida Brasil, que foi ao ar na Globo em 2012.

“Aparentemente o Brasil tem grande prazer em sabotar minha missão #readaroundtheworld”, escreveu ela na legenda de um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 16. A hashtag se refere a um projeto de ler um autor de cada país do mundo – objetivo que levou Courtney a conhecer Machado.

Influenciadora Courtney Henning Novak, 45 anos, veio ao Brasil em setembro para participar de evento literário. Ela posa na biblioteca do Museu Judaico de São Paulo, de onde concedeu entrevista ao Estadão. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No vídeo, a americana explica que não esperava encontrar uma trama tão envolvente. "Comecei a assistir Avenida Brasil há alguns dias, depois que muitos brasileiros me recomendaram, como uma forma divertida de complementar meus estudos de português", explicou ela. A influenciadora, que começou a aprender português depois de se encantar por obras brasileiras, veio ao País pela primeira vez em setembro, para participar do Festival Literário do Museu Judaico (FliMUJ). Clique aqui para ler a entrevista de Courtney ao Estadão.

“Pensei que era algo que eu poderia assistir casualmente, dez minutos aqui, dez minutos ali. Como é chamada ‘telenovela’, assumi que deveria ser como as soap operas (novelas) americanas, que são de péssima qualidade, com as piores atuações possíveis, figurino e cenário horríveis”, contou Courtney.

“Mas, aparentemente, o que os brasileiros estavam tentando me dizer era: Esse é um dos melhores programas que você vai assistir, vai ficar imediatamente obcecada e isso vai tomar todo o espaço da sua mente. Minha vida não pertence mais a mim, agora pertence à Avenida Brasil”, brincou ela.

Courtney ainda respondeu aos comentários de alguns seguidores, que indicavam outros títulos para a lista da influenciadora. “Como vocês conseguem fazer qualquer outra coisa com essa TV incrível?”, questionou. “Agora tenho a Carminha como minha professora”, declarou em outro.

A atriz Débora Falabella, que interpretou Nina na novela, comentou no post com vários emojis de coração.