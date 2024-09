Tudo sobre o Emmy 2024: Como assistir, horário e quem são os indicados

O Emmy 2024 acontece no domingo, dia 15, e premia as maiores produções da temporada. Com uma cerimônia que promete celebrar o sucesso de Xógum - A Gloriosa Saga do Japão, O Urso, e mais, o Primetime Emmy Awards é a principal premiação da televisão americana.

Confira como assistir, horário e mais:

Xógum e O Urso prometem várias vitórias no Emmy 2024, que acontece no domingo, dia 15 de setembro Foto: Television Academy/Divulgação

Como assistir ao Emmy?

O Emmy será transmitido, no Brasil, pela TNT e pelo streaming Max.

Que horas é o Emmy?

A premiação do Emmy Awards começa às 21h, mas tanto a Max quanto a TNT começam a transmissão às 20h15, com cobertura do tapete vermelho.

O canal E! começa o tapete vermelho ainda mais cedo, com transmissão a partir das 19h.

Quem está indicado ao Emmy?

Os maiores indicados do ano são Xógum - A Gloriosa Saga do Japão, nas categorias de drama, e O Urso, nas categorias de comédia. Outros destaques do ano ficaram para The Morning Show, que dominou as categorias de atuação, e The Crown, que chega com sua temporada final à premiação. Confira a lista completa:

Melhor série de drama

O Problema dos 3 Corpos

Fallout

Sr. & Sra. Smith

Xógum - A Gloriosa Saga do Japão

Slow Horses

The Crown

The Gilded Age

The Morning Show

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - A Idade Dourada

Maya Erskine - Sr. & Sra. Smith

Anna Sawai - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Show

Melhor ator em série de drama

Idris Elba - Hijack

Donald Glover - Sr. & Sra. Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Slow Horses

Hiroyuki Sanada - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Dominic West - The Crown

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Christine Baranski - A Idade Dourada

Nicole Beharie - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Greta Lee - The Morning Show

Lesley Manville - The Crown

Karen Pittman - The Morning Show

Holland Taylor - The Morning Show

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Tadanobu Asano - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Billy Crudup - The Morning Show

Mark Duplass - The Morning Show

Jon Hamm - The Morning Show

Takehiro Hira - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Jack Lowden - Slow Horses

Jonathan Pryce - The Crown

Melhor roteiro em série de drama