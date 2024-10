‘Vale Tudo’: veja o que Renata Sorrah disse sobre escolha de Paolla Oliveira para sua personagem

Renata Sorrah elogiou a escolha da atriz Paolla Oliveira para viver o papel que foi seu em Vale Tudo (1988) no remake da novela, que está em produção pela Globo.

Renata Sorrah em cena da novela original 'Vale Tudo', que ganhará um remake em breve Foto: Reprodução de 'Vale Tudo' (1988)/TV Globo

Achei a escalação da Paolla ótima, sou muito fã dela como atriz e como pessoa, acho ela muito bacana e vai ser muito interessante interpretar a Heleninha. Também gostei muito da escalação da Débora Bloch, da Taís Araújo, uma atriz que acho incrível, e da Karine Teles", disse em entrevista ao jornal O Globo publicada no sábado, 19. Débora Bloch foi escolhida pela Globo para viver a vilã Odete Roitman na nova versão da novela, enquanto Taís Araújo será Raquel Accioli. Na anterior, as personagens foram vividas por Beatriz Segall e Regina Duarte. Já Karine Teles será a Aldeíde de Lília Cabral.

Na trama original de Vale Tudo, Renata Sorrah deu vida a Helena Roitman, personagem conhecida como Heleninha, artista vinda de uma família rica que enfrentava problemas com o abuso de álcool que lhe rendiam problemas com o ex-marido, Reginaldo Faria, que não perdoava o fato de ter colocado o risco do casal, Tiago (Fábio Villa Verde) em risco num acidente por conta de seus excessos.

