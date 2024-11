Além das duas parcelas do 13º salário, benefício que deve ter a sua primeira parcela depositada até o dia 30 deste mês, parte dos trabalhadores brasileiros terá acesso a outras verbas adicionais neste final do ano, incluindo o abono do Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), e ainda a saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - este último disponível apenas para quem fez esse tipo de opção. Confira abaixo a data de cada uma, quando isso será feito e quem tem direito.

Últimas semanas do ano devem ter pagamentos de parcelas do 13º, abono do PIS e saque-aniversário do FGTS Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PIS e Pasep

Quem recebe: trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep por cinco anos ou mais, com ao menos 30 dias de trabalho formal em 2022, recebendo até dois salários-mínimos mensais em média. Necessário registro pelo empregador na rais ou e-Social:

o valor dependerá do número de meses trabalhados, variando de R$ 118 (um mês) a R$ 1.412 (12 meses); Quando recebe: o pagamento do sétimo e último lote do abono salarial PIS/Pasep de 2024 , referente ao ano-base de 2022, começou no dia 15 de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. A data limite para consulta e fazer o saque é no dia 27 de dezembro. Não só os nascidos em novembro e dezembro têm direito a fazer o saque até o dia 27 de dezembro, mas todos aqueles que têm direito ao benefício, segundo a resolução 993 de 13 de dezembro de 2023 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

13º salário

Quem recebe: instituído em 1962, o 13º salário é direito de todos os empregados com carteira assinada, desde que tenham trabalhado mais de 15 dias no ano. Para quem trabalhou menos de 12 meses, o valor pago é proporcional ao tempo de serviço. Entre aqueles que recebem estão empregados domésticos registrados, aposentados e pensionistas do INSS, trabalhadores temporários e trabalhadoras afastadas por licença-maternidade;

o 13º pode ser pago em uma única vez ou dividido em duas parcelas. Sem descontos, a primeira parcela deve ser paga até dia 30 de novembro e a segunda, abatida pelo Imposto de Renda e pelo INSS, até 20 de dezembro; Como recebe: o valor é depositado na conta em que o trabalhador costuma receber.

Saque-aniversário do FGTS