A cidade de Damasco, na Síria, é a cidade mais barata do mundo para se viver, segundo o Índice Anual de Custo de Vida, publicado pela Economist Intelligence Unit (EIU), divisão de pesquisa e análise do Economist Group, da revista “Economist”. A capital da Síria ficou em último lugar no ranking da pesquisa, que elenca 173 cidades do mundo todo, da mais cara à mais barata.

Damasco levou o posto de cidade com o menor custo de vida mesmo que os preços em termos de moeda local tenham tido alta de 321% na comparação anual.

Leia também

Damasco, na Síria; cidade é a mais barata para se viver em 2023. Foto: Yamam al Shaar/Reuters

Também entre as cidades mais baratas, aparecem Teerã, no Irã, e Trípoli, na Líbia. O estudo destaca que a taxa de inflação em Teerã é alta, próxima de 49%, enquanto os preços em Trípoli subiram apenas 5% no último ano. “As três cidades são particularmente baratas para mantimentos, bem como para outros bens domésticos e de cuidados pessoais”, afirma o texto.

O estudo, que já é feito há 30 anos, é publicado todos os meses de junho e dezembro, comparando mais de 400 preços individuais de mais de 200 produtos e serviços em 173 cidades de vários lugares do mundo. Para calcular o índice do custo de vida das cidades, os dados sobre preços são convertidos para dólar e cada uma é comparada com a cidade de referência, Nova York.

Veja quais cidades ficaram nas últimas dez posições do ranking divulgado pelo EIU - e que, portanto, são as que têm os menores custos de vida.