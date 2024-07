O pagamento do sexto lote do abono salarial PIS/Pasep relativo ao ano-base 2022 começou na última segunda-feira, 15. O benefício, pago proporcionalmente aos meses trabalhados no ano-base, pode chegar a até um salário mínimo, R$ 1.412. O valor fica disponível para saque até 27 de dezembro deste ano.

Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode realizar uma consulta por meio da Carteira de Trabalho Digital, aplicativo do governo federal. Na página inicial do app, o trabalhador deve clicar em "Abono salarial". Em seguida, deve clicar em "Consultar". Veja abaixo os requisitos para receber o abono:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica durante pelo menos 30 dias no ano-base;

Estar com os seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Pagamento do sexto lote do abono salarial PIS/Pasep relativo ao ano-base 2022 começou na última segunda-feira, 15. Foto: JF Diorio/Estadão

Como sacar o PIS?

Os trabalhadores de empresas privadas terão o pagamento do Programa de Integração Social (PIS) por meio da conta corrente, poupança ou conta digital (Caixa Tem) da Caixa Econômica Federal, essa última aberta automaticamente para quem recebe benefícios do governo e não tem conta no banco. É possível movimentar os valores com o cartão ou pelo internet banking.

Caso o beneficiário não seja correntista, o abono ainda poderá ser sacado nas lotéricas, canais de autoatendimento, Caixa Aqui ou nas agências, com o Cartão Cidadão ou apresentando um documento oficial de identificação.

Como sacar o Pasep?

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) vale para os trabalhadores públicos, que podem sacar o valor do em conta do Banco do Brasil.

Quem não tiver vínculo com a instituição financeira e apenas contas em outros bancos pode realizar o saque do abono salarial por meio do portal gov.br. Para isso, acesse este link e entre na sua conta gov.br. Depois, no menu “Serviços para você”, clique em “Receber o Abono Salarial” e preencha os dados.

Calendário de pagamento PIS e Pasep

O calendário de pagamento do abono salarial referente ano base 2022 foi unificado pelo mês de nascimento. O dinheiro será depositado nas datas de liberação em lotes e poderá ser sacado até 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. Veja o calendário abaixo.

