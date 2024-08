O pagamento do último lote do abono salarial PIS/Pasep (ano-base 2022) começa na próxima segunda-feira, 15, para quem nasceu nos meses de novembro e dezembro. O benefício é de até um salário mínimo (R$ 1.412) e fica disponível para saque até o dia 27 de dezembro deste ano.

O pagamento é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base. Para saber se tem direito, o trabalhador pode utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Basta clicar em “Abono Salarial” na página inicial do app e, em seguida, em “Consultar”.

Após o prazo final para saque, em 27 de dezembro, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho Foto: Tiago Queiroz/Estadão

São requisitos para o recebimento do benefício:

Estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/Pasep;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado no ano-base;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Ter seus dados informados pelo empregador Pessoa Jurídica na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/e-Social.

Como sacar o PIS

O Programa de Integração Social (PIS), concedido a trabalhadores de empresas privadas, é depositado diretamente na conta corrente, poupança individual ou conta no Caixa Tem, aberta automaticamente para quem recebe benefícios do governo mas não é cliente do banco. O dinheiro pode ser movimentado usando o cartão ou, então, por internet banking.

Caso o valor não possa ser transferido para uma conta existente, o trabalhador pode realizar o saque com o Cartão Social e senha em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, agências bancárias e nos Correspondentes Caixa Aqui.

Na falta do Cartão Social, ainda é possível receber o benefício em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de um documento oficial de identificação.

Como sacar o Pasep

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é voltado para os trabalhadores públicos, e pode ser sacado em conta do Banco do Brasil.

Trabalhadores sem vínculo com esta instituição financeira podem acessar o abono salarial por meio do portal gov.br. Veja passo a passo:

Faça login nesta página com sua conta gov.br;

No menu “Serviços para você”, clique em “Receber o Abono Salarial”;

Clique em “Receber o Abono Salarial” e preencha os dados.

Calendário de pagamento PIS e Pasep

O pagamento do abono salarial ocorre de maneira escalonada, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e é depositado em lotes nas datas de liberação. Após o prazo final para saque, em 27 de dezembro, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. Confira o calendário do PIS/Pasep 2024.

Nascidos em - Recebem a partir de

Janeiro - 15/02/2024

Fevereiro - 15/03/2024

Março e abril - 15/04/2024

Maio e junho - 15/05/2024

Julho e agosto - 17/06/2024

Setembro e outubro - 15/07/2024

Novembro e dezembro - 15/08/2024