Ações sociais aquecem mercado no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Cury Construtora e Incorporadora realiza, há 6 anos, ações de desenvolvimento socioculturais, ambientais e de bem-estar social na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Atua com organizações não governamentais e artistas locais, transformando o espaço físico e promovendo o desenvolvimento. Por esse trabalho, a Cury é premiada do Master Imobiliário 2024 por Responsabilidade Social na categoria Profissional.

A zona portuária, degradada por muitos anos, recebeu o projeto de revitalização Porto Maravilha, a partir de 2010. Ali, está o Cais do Valongo, patrimônio histórico mundial reconhecido pela Unesco, que ganhou cuidados nesse processo, abriu vias arborizadas e construiu quadras esportivas, entre outras melhorias.

A Cury viabilizou no Porto Maravilha as Ramblas, vias de pedestres arborizadas, que ganharam este nome em referência à famosa La Rambla, de Barcelona. Foto: Cury Construtora/Divulgação

Em 2018, a Cury voltou seu olhar para aquela região, para conhecer a cultura local, as necessidades e as ações das organizações ali instaladas. Isso ocorreu três anos antes de a incorporadora lançar ali seu primeiro empreendimento, o complexo Rio Wonder, com três condomínios, que acaba de ser entregue, informa Leonardo Mesquita, vice-presidente de negócios da Cury. A incorporadora contou com parcerias, entre elas a Companhia Carioca de Parceria e Investimentos, Amigos de Muhcab e membros da associação do Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. A Cury viabilizou as Ramblas (vias de pedestres arborizadas, que ganharam este nome em referência à famosa La Rambla, de Barcelona), proporcionando comodidade aos que circulam por ali, doou uma nova sede, de 576 m², à Casa Maria Ciata, que propaga a história e expressões culturais da comunidade afrodescendente, e outro imóvel para a instalação do Museu de Cultura Afro-brasileira.

Criou o Distrito da Arte do Porto, onde artistas fizeram grandes painéis nos muros, verdadeiro museu de arte a céu aberto. E apadrinhou o instituto Entre o Céu e a Favela, que investe na qualificação profissional de pessoas da comunidade.

Ali, a empresa já lançou 7.500 apartamentos (com estúdios, 1, 2 e 3 quartos) em 11 empreendimentos, diz Mesquita. “O valor do m² supera R$ 9 mil.” Em outubro, prevê lançar o 12.º projeto no Porto Maravilha, com 800 unidades.