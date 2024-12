Opinião | Os leilões de energia de curtíssimo prazo e o efeito deles no custo para o consumidor

A nova portaria formaliza práticas que vinham sendo adotadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), ocasionalmente, mas sem respaldo na regulação. Diante dos desafios impostos pela variabilidade das fontes renováveis, como a eólica e a solar, além das questões de confiabilidade do sistema, regulamentar esse mecanismo se tornou uma estratégia importante para garantir o atendimento da ponta de carga de maneira eficiente.

Com a regulação, o ONS pode contratar as UTEs como garantia de segurança no suprimento energético nacional. Os geradores interessados devem apresentar ao ONS ofertas baseadas no preço variável do combustível e em uma parcela fixa, que abrange custos de operação, manutenção, encargos e demais taxas associadas à usina. Tais preços terão atualização mensal e serão considerados na contabilização e liquidação do mercado de curto prazo.

Essa espécie de leilão de curtíssimo prazo terá um impacto inevitável sobre o custo da energia. A brevidade dos contratos de gás natural, necessários para garantir a flexibilidade adicional para lidar com as demandas do sistema em horários de pico, tende a tornar a molécula significativamente mais cara do que em acordos de longo prazo, planejados.