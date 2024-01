Olhando pela ótica da demanda, a maior contribuição para o crescimento do PIB, em 2023, foi dada pelo consumo das famílias. Com a PEC da Transição, as transferências de renda às famílias, que entre 2016 e 2019 se mantiveram em R$ 45 bilhões por ano, subiram a R$ 170 bilhões. Se tais gastos fossem financiados por aumentos de impostos incidentes sobre os mais ricos, ou por cortes de outros gastos, não teriam elevado a demanda agregada, mas não foi isso que ocorreu.

Transferências de renda dessa magnitude reduzem a taxa de participação, com um efeito contracionista sobre a oferta de trabalho. Um estudo publicado no Boletim Macro do Ibre de outubro avaliou que um aumento de 10 pontos porcentuais nas transferências de renda sobre a massa salarial está associado a uma queda da taxa de participação de 1,1 ponto porcentual. A exemplo do ocorrido com a queda da taxa de investimento, esse movimento tem um efeito redutor sobre o PIB potencial.