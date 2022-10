‘Agência Estado’ fecha parceria com a FactSet, líder em análise de dados

A Agência Estado, líder em informações em tempo real no Brasil, fechou parceria estratégica com a FactSet, provedora global líder de dados, análises e soluções de informação para o mercado financeiro.

Com o objetivo de atender a comunidade financeira brasileira, as empresas lançam o Broadcast FactSet, uma solução que integra a ampla cobertura de notícias locais em tempo real da Agência Estado com a premiada plataforma global de dados, análises e tecnologia da FactSet. Os usuários vão conseguir acompanhar os mercados brasileiro e internacional de forma integrada e dispor de um suporte local mais próximo para atender a suas necessidades específicas.

‘Broadcast FactSet’ integra a cobertura da ‘Agência Estado’ com premiada plataforma global de dados Foto: Reprodução

Segundo Miresh Kirtikumar, diretor-geral da Agência Estado, o Broadcast FactSet vem ao encontro da necessidade crescente dos agentes do mercado financeiro brasileiro de dispor de uma solução competitiva para acompanhar o mercado local e o global de forma integrada. “Acreditamos que se trata de uma solução que irá atender um nicho específico e que complementa nosso portfólio de produtos”, diz Kirtikumar.

Helen Shan, vice-presidente executiva da FactSet, considera que a parceria com a Agência Estado representa um marco importante na expansão da FactSet no mercado brasileiro e dá continuidade à estratégia de parcerias com empresas líderes para oferecer soluções que atendam às demandas da comunidade financeira global.

“À medida que a plataforma responde à demanda dos investidores por informação diferenciada, a companhia vislumbra uma imensa oportunidade de prover à comunidade financeira do Brasil uma das melhores soluções para acompanhamento dos mercados financeiros globais”, afirma.

Na nova plataforma, as notícias, os artigos, as reportagens e as análises do Broadcast poderão ser acompanhadas de forma destacada ou integrada às coberturas de outras fontes da imprensa internacional. Adicionalmente, todo o noticiário poderá ser organizado de acordo com os temas, setores e empresas de interesse do leitor, com possibilidade de alertas e buscas de palavras-chave.

Perfil

Com aproximadamente 180 mil usuários em âmbito global, a FactSet está presente em 24 países e dispõe de soluções de informação e ferramentas de análise avançadas para atender os diferentes públicos do mercado financeiro. Recentemente, passou a fazer parte do S&P 500, o índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Nova York.

Fundada em 1970, a Agência Estado é uma empresa que pertence ao Grupo Estado, do jornal O Estado de S. Paulo, e pioneira na distribuição de informações em tempo real no Brasil. Com uma equipe de mais de 100 jornalistas, a Agência Estado produz notícias de economia, política, finanças, corporativo, agronegócios e energia. O Broadcast, plataforma consolidada no mercado financeiro, está presente em terminais de mais de 10 mil usuários, sendo utilizado pelos principais investidores, analistas, executivos, assessores e autoridades políticas do País.