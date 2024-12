França volta a atacar acordo entre União Europeia e Mercosul: ‘É inaceitável como está’, diz Macron

O posicionamento oficial da presidência francesa, com palavras semelhantes às usadas pelo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, em reunião em 13 de novembro, em Bruxelas, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ecoa as preocupações — e pressões — de movimentos de agricultores franceses.

A manifestação de Macron ocorre às vésperas de Ursula Von der Leyen participar da reunião dos países do Mercosul que ocorre na sexta-feira, 6, em Montevidéu. A viagem da líder europeia à América do Sul para a reunião sinaliza que União Europeia e Mercosul pretendem anunciar a conclusão do acordo de comércio entre as duas regiões.