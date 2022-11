Alckmin anuncia Mantega no planejamento e orçamento e Paulo Bernardo nas comunicações na transição

Publicidade

BRASÍLIA - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta quinta-feira, 10, a volta de dois ex-ministros de governos petistas para a composição da equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva: Guido Mantega para planejamento, orçamento e gestão e Paulo Bernardo para comunicação.

A lista traz ainda a colaboração de nomes como Cesar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações que atuou na segunda gestão de Lula e que cuidava da área de telecomunicações.

A equipe de transição de Lula foi dividida em 31 áreas temáticas. O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados para a transição e de contar com trabalho de voluntários. Já tinham sido anunciados os grupos da economia e programas sociais.

Veja a lista dos novos nomes da equipe de transição anunciados nesta quinta:

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Continua após a publicidade

Esther Duek, economista e professora da UFRJ

Antonio Correa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro

Jorge Bittar, ex-deputado federal

Cesar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações

Alessandra Ourofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Columbia

Continua após a publicidade

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal

Silvio Almeida, advogado

Luiz Alberto Neuquetti

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência

Emídio de Souza, deputado estadual (SP)

Continua após a publicidade

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Thiago Tobias, do Coalizão Negra

Ieda Leal

Martius das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora

Continua após a publicidade

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia

Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (AM)

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária;

Continua após a publicidade

Paulo Okamoto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula

Paulo Feldmann, professor da USP

André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alesp)

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto

Marielle FrancoRoseli Faria, economista

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco

Continua após a publicidade

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher