Alta de impostos para o saneamento na reforma tributária deve afetar investimentos e tarifas

Mas, de repente, os avanços alcançados desde a aprovação do novo marco e as perspectivas de que o País possa alcançar a universalização do serviço até 2033, como prevê o dispositivo, estão em xeque. Para desconsolo de todos ou quase todos os envolvidos na missão de transformar a universalização em realidade, das empresas aos consultores e aos profissionais que trabalham na área, no setor público e no privado, a reforma tributária promulgada pelo Congresso no fim do ano passado penalizou o saneamento básico, ao enquadrar a atividade no regime normal de tributação.

Na regulamentação da reforma, aprovada pela Câmara em julho, o mesmo entendimento foi mantido, com a não inclusão do saneamento como atividade de saúde, beneficiada com um desconto de 60% sobre a alíquota de referência, de 26,5% – uma medida que era defendida pelos representantes do setor. Segundo eles, o enquadramento do saneamento na área de saúde teria um impacto de 0,2 ponto percentual na alíquota geral e manteria praticamente inalterada a atual carga tributária da atividade no novo sistema.