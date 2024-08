Governo Lula quer quadruplicar Auxílio Gás em 2026, ano eleitoral, apesar de quadro fiscal apertado

Como a Geração Z mudou o jeito de as grandes empresas contratarem e lidarem com os funcionários

O crescimento das despesas obrigatórias é um dos principais desafios fiscais da atual gestão. Como mostrou reportagem do Estadão, essas despesas crescem em ritmo superior ao teto do arcabouço fiscal – nova regra para controle das contas públicas –e, com isso, consomem fatia cada vez maior do bolo do Orçamento, “espremendo” as outras despesas.

No limite, avaliam especialistas, haverá o rompimento do teto ou a paralisação da máquina pública. Ciente desse cenário e pressionada pelos agentes do mercado, a equipe econômica vem adotando medidas de revisão de gastos com base, principalmente, no combate a fraudes e no pente-fino em cadastros.

Especialistas em contas públicas alertam, porém, que essas medidas mais paliativas só darão alívio no curto prazo e que o governo terá de adotar ações estruturais, como a desvinculação de benefícios do salário mínimo e a revisão dos pisos da saúde e educação, se quiser manter vivo o arcabouço a partir de 2027.