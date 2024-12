Opinião | Envelhecimento das pessoas traz uma carga insuportável para a Previdência Social

A população mundial está crescendo e as pessoas estão vivendo mais. Do fim da Segunda Guerra Mundial para cá a população do planeta cresceu numa velocidade impressionante. Em pouco tempo deveremos ser dez bilhões de seres humanos ocupando o planeta, para o bem e para o mal.

Na década de 1940, a expectativa de vida do brasileiro beirava os 40 anos. Atualmente, está na casa dos 76 e quem atinge os 65 tem grandes chances de viver além dos 80 anos. No Japão, esses números são ainda mais impressionantes. Viver 100 anos está cada vez mais perto e crianças nascidas agora com certeza ultrapassarão essa marca.

Viver 100 anos está cada vez mais perto e crianças nascidas agora com certeza ultrapassarão essa marca Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Se, por um lado, estes números são maravilhosos e merecem ser comemorados, porque dão a dimensão da nossa capacidade científica, de outro, colocam problemas extremamente sérios e inéditos diante dos governos e das pessoas.

PUBLICIDADE Começando pela ocupação do solo pelas populações, cada vez mais em áreas urbanas inadequadas a dar suporte para a vida humana, sob o risco das tempestades geradas pelas mudanças climáticas, sob pressões decorrentes das desigualdades sociais – fome, doenças, miséria, criminalidade etc. Os desafios modernos são gigantescos e muitos deles não têm solução de curto prazo.

O maior deles é dramático. O envelhecimento das pessoas traz uma carga insuportável para a previdência social de todos os países. Com o desenho atual, baseado no trabalho do jovem para custear a aposentadoria dos idosos, não há como a conta fechar. Se fosse só isso, já seria dramático, mas é mais grave. Da mesma forma que as pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo menos filhos e isto está invertendo o desenho da pirâmide social, estreitando a base e alargando o topo, e a nova configuração vai estrangular a capacidade de remuneração dos sistemas previdenciários. Para não falar nas dificuldades crescentes dos serviços de saúde públicos, onerados pelo aumento do número de pacientes que viverão mais.

