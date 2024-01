Como o aquecimento global está transformando os economistas em ‘cientistas climáticos’

THE NEW YORK TIMES - No início de janeiro, em San Antonio, dezenas de economistas com Ph.D. se aglomeraram em uma pequena sala sem janelas nos recônditos de um Grand Hyatt para ouvir novas pesquisas sobre o tópico mais quente de sua conferência anual: como a mudança climática está afetando tudo.

PUBLICIDADE Os trabalhos dessa sessão se concentraram no impacto dos desastres naturais sobre o risco hipotecário, a segurança ferroviária e até mesmo os empréstimos de curto prazo vinculados ao salário. Alguns participantes tiveram de ficar de pé na parte de trás do evento, pois todos os assentos estavam ocupados. E isso não foi uma exceção. Quase todos os blocos de tempo da conferência da Allied Social Science Associations - uma reunião de dezenas de organizações acadêmicas ligadas à economia reconhecidas pela American Economic Association - tinham várias apresentações relacionadas ao clima, e a maioria parecia estar cheia de interessados.

Para aqueles que há muito tempo se concentram em questões ambientais, a proliferação de trabalhos relacionados ao clima foi um avanço bem-vindo. “É muito bom não sermos os malucos da sala na última sessão”, disse Avis Devine, professora associada de finanças imobiliárias e sustentabilidade da Universidade de York, em Toronto, após uma animada discussão.

A conferência, que está entre as maiores da profissão de economista, tende a ser um bom resumo do que o setor está focado em um determinado momento. E há muitas evidências de que, após o ano mais quente da história, o clima está no centro das atenções.

Há artigos sobre o impacto econômico local da fabricação de turbinas eólicas, a estabilidade das redes de eletricidade à medida que absorvem mais energia renovável, o efeito dos veículos elétricos nas opções de moradia e como a fumaça dos incêndios florestais afeta as finanças das famílias. Outros analisaram os benefícios de um muro marítimo para o risco de inundação em Veneza, o impacto econômico da incerteza sobre a política climática, o fluxo de migrantes deslocados por condições climáticas extremas, como os bancos estão expostos às regulamentações de emissões e o impacto das temperaturas mais altas sobre a produtividade das fábricas - apenas para citar alguns. De acordo com a presidente da American Finance Association, Monika Piazzesi, metade dos trabalhos enviados ao seu grupo era sobre investimentos ambientais, sociais e de governança, definidos de forma ampla - e ela não tinha vagas suficientes para incluir todos eles. (Cada associação solicita e seleciona seus próprios trabalhos para apresentação na conferência).

Janet Currie, a nova presidente da American Economic Association, escolheu um economista ambiental, Michael Greenstone, da Universidade de Chicago, para fazer a palestra principal da conferência. Ele se concentrou no desafio global de mudar para a energia renovável e no potencial correspondente para aliviar a poluição do ar que é particularmente mortal em países em desenvolvimento como a Índia e a Indonésia.

“Não se trata apenas de uma série de tópicos, mas de um problema grande e inter-relacionado”, disse Currie. “Não apenas os economistas, mas todos os outros estão percebendo que esse é um problema de primeira ordem e que está afetando a maioria das pessoas de alguma forma. Isso inspira todos a quererem trabalhar nele usando suas próprias lentes.”

Ou, como disse Heather Boushey, membro do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, ao moderar um painel sobre a macroeconomia das mudanças climáticas: “Agora somos todos economistas do clima”.

Mudança de percepção

Não é como se a economia tivesse ignorado a mudança climática. Pesquisas realizadas há décadas previram o impacto que o aquecimento terá sobre o produto interno bruto - uma “externalidade”, no jargão econômico - e extrapolaram a partir daí um cálculo de quanto uma tonelada de emissões de carbono deveria ser taxada.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Houve um período de tempo em que pelo menos algumas pessoas pensavam: ‘O carbono é uma externalidade não internalizada. Sabemos como lidar com isso’”, disse Allan Hsiao, professor assistente da Universidade de Princeton. Elas pensavam: “Talvez a questão seja importante”, acrescentou, “mas a economia e as tensões subjacentes, os mecanismos não tão óbvios e sutis, não estavam lá”. Essa percepção mudou. Uma solução defendida pelos economistas, que estabelecia um limite para as emissões de carbono e criava um mercado para o comércio de licenças, fracassou em 2009 sob o peso de uma economia fraca, complexidade administrativa e forte oposição. Nos últimos anos, surgiu uma abordagem diferente: a concessão de incentivos para a produção de energia limpa, que dá mais atenção às realidades políticas e à distribuição equitativa de custos e benefícios, dois temas que também têm recebido mais atenção nos círculos econômicos ultimamente. Isso também criou uma colisão de novas questões, fornecendo alimento para uma abundância de tópicos de dissertação. “Agora as pessoas estão percebendo que há muita riqueza”, explicou Hsiao.

A onda de pesquisas sobre o clima na economia vem, em parte, de figuras estabelecidas que estão encontrando maneiras de tratar isso como um desdobramento de sua própria especialização. Porém, grande parte do entusiasmo vem dos recém-chegados à área, que só agora estão construindo seus registros de publicações, aprendendo a lidar com o universo de dados geoespaciais de fontes como satélites meteorológicos, sensores de temperatura e registros históricos de chuvas.

Para atrair jovens pesquisadores para a área, ajuda o fato de que a demanda por economistas climáticos está crescendo - em faculdades e universidades, mas também em agências governamentais, empresas privadas e think tanks sem fins lucrativos. Um site que acompanha as ofertas de emprego para economistas acadêmicos (que trabalham com ensino ou pesquisa) em todo o mundo, o EconJobMarket.org, mostra que 5,5% dos anúncios mencionavam a frase “mudança climática” em 2023. Esse número era de 1,1% uma década antes, disse Joel Watson, professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, que administra o site.