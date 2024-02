Arezzo e donos da Hering e Farm esperam ganhos de operação e receita, mas não confirmam valores

A varejista têxtil com origem em Santa Catarina, adquirida pelo Soma em 2021, será uma das quatro verticais de negócios independentes da nova companhia. Thiago Hering será o presidente-executivo. O parque industrial da companhia é visto como um ativo de grande valor para a operação. Birman, como CEO do novo grupo, planeja dedicar boa parte do tempo em Blumenau — onde é a sede da Hering.

As outras verticais da empresa são vestuário feminino, que fica com o atual CEO do Soma, Roberto Jatahy; vestuário masculino, tocada pelo fundador da Reserva Rony Meisler; e calçados e acessórios femininos, sob o comando de Luciana Wodzik.

Segundo Jatahy, a expansão do mercado é um plano que começa pela América Latina, mas as ambições são maiores. “O sonho é ser uma empresa global.” Em um passo seguinte, com a operação nova consolidada, ele diz que poderão ser agressivos em aquisição. Com as unidades de marca bem definidas, com potenciais distintos, negócios a partir de R$ 150 milhões podem fazer sentido, avalia.