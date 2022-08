Auxílio Brasil e vale-gás: pagamentos turbinados começam neste mês; tire as principais dúvidas

As famílias cadastradas no Auxílio Brasil e no vale-gás vão receber os valores turbinados dos benefícios a partir deste mês. Em agosto, os pagamentos serão os primeiros com novo valor mínimo de R$600 no caso do Auxílio Brasil e de R$ 110 para o subsídio ao botijão de gás de 13 quilos.

O acréscimo foi definido com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Kamikaze, que ampliou benefícios sociais, e vai durar até o fim do ano.

O pagamento do Auxílio Gás pode ser acumulado com outros benefícios, incluindo o Auxílio Brasil. Os valores transferidos pelo vale-gás não serão computados como renda no Cadastro Único.

Beneficiários do Auxílio Brasil também podem receber o vale-gás

Veja abaixo as principais dúvidas e respostas, que valem para ambos os benefícios.

Como consultar o valores?

A consulta de valores pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem ou ligando para o atendimento da Caixa pelo telefone 111, se identificando pelo número do CPF ou Número de Identificação Social (NIS). Em caso de dúvidas o beneficiário deverá entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Como é feito o pagamento?

O pagamento é realizado mensalmente pela Caixa e pode ser realizado pela poupança social (Caixa Tem), pela poupança Caixa Fácil ou pelo saque com o cartão do Auxílio Brasil, que é enviado para o endereço informado no Cadastro Único e deve ser utilizado para o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em lotéricas.

Qual é o calendário de pagamentos?

Os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo a data de pagamento atrelada ao final de NIS do beneficiário, que vai do 0 ao 9.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses, mas segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Portanto, as próximas parcelas serão depositadas ainda em outubro e dezembro seguindo a ordem definida pelo NIS. A partir de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de 13 quilos. A validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento. Se não for sacado, o valor retorna para as contas do governo.

Confira o calendário de agosto

Final do NIS / Data de pagamento

1: 9/8

2: 10/8

3: 11/8

4: 12/8

5: 15/8

6: 16/8

7: 17/8

8: 18/8

9: 19/8

0: 22/8