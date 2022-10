Banco do Brasil abre cadastros de empresas para a MPE Week

Continua após a publicidade

O Banco do Brasil começa nesta semana a cadastrar empresas para mais uma edição da MPE Week, iniciativa para promover produtos e serviços de micro e pequenas empresas em um site específico. As empresas poderão se cadastrar na plataforma até o dia 14. Entre os dias 17 e 28, as ofertas serão divulgadas ao público.

As empresas, clientes do banco ou não, poderão cadastrar ofertas exclusivas na plataforma, e o BB vai promovê-las para mais de 26 milhões de clientes pessoas físicas. O público geral também pode aproveitar as promoções.

No ano passado, de acordo com o banco, o evento teve a participação de 48 mil empresas, com um aumento no faturamento de R$ 515 milhões no período em que ocorreu.

“O comprometimento com o sucesso do cliente é o principal pilar na construção desse movimento”, afirma Carlos Motta, vice-presidente de negócios de varejo do banco público. “Sabemos da importância das micro e pequenas empresas na economia e, com a MPE Week, o banco busca apoiá-los no seu crescimento por meio de ofertas de benefícios e também na divulgação dos seus produtos e promoções.”

Banco do Brasil realiza a MPE Week; micro e pequenas empresas poderão cadastrar ofertas na plataforma, e o BB vai promovê-las para mais de 26 milhões de clientes pessoas físicas. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O banco vai oferecer ainda descontos em produtos e serviços para empresas, como linhas de crédito, soluções para o fluxo de caixa, seguros, consórcios e investimentos. Além disso, o banco vai integrar a plataforma Liga PJ, espaço de troca de informações entre empreendedores e parceiros criado pelo BB, com a da MPE Week.

O Sebrae também participa da iniciativa. “Hoje as micro e pequenas empresas são responsáveis por 70% dos empregos do país. O Sebrae tem capilaridade, temos mais de 5 mil pontos de atendimento próprios e com parceiros por todo o território nacional”, diz o presidente do Sebrae, Carlos Melles.