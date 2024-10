Bandeira vermelha e alimentos reforçam cenário de estouro da meta de inflação em 2024

Se o cenário de estouro da meta for confirmado, seria a oitava vez desde a adoção do regime, em 1999, em que a inflação fica fora do intervalo de tolerância, e a terceira só nos últimos quatro anos (2021, 2022 e 2024), período em que o Banco Central foi comandado por Roberto Campos Neto. Quando a inflação fica acima do teto ou abaixo do piso estabelecido, o presidente do BC deve escrever uma carta ao Conselho Monetário Nacional (CMN) com a descrição detalhada do que levou ao rompimento do limite.

O ano de 2024 é o último no qual o regime de metas considera a inflação cheia ao final do ano-calendário. A partir de 2025 o alvo para o IPCA está fixado continuamente em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos, e a meta será descumprida caso a inflação estoure o limite por seis meses consecutivos.