Petrobras anuncia descoberta gigante de gás natural na Colômbia

BOGOTÁ - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 3, uma “enorme descoberta” de gás natural no Caribe colombiano, que poderá dobrar as reservas do país - que enfrenta uma grave seca que ameaça o abastecimento de energia. A descoberta, feita pela estatal brasileira em conjunto com a estatal colombiana Ecopetrol, é a maior desde a década de 1990, com reservas de 170 bilhões de metros cúbicos de gás, e “tem o potencial de dobrar as reservas da Colômbia”, disse Rogério Soares, gerente geral de ativos exploratórios da empresa petrolífera brasileira, durante um evento em Cartagena.

O tamanho do reservatório offshore (em alto mar) é comparável ao do campo de Cuchupa, em Ríohacha, que tem fornecido gás ao país nos últimos 45 anos. Também como base de comparação, todas as reservas provadas de gás natural no Brasil são de 704 bilhões de metros cúbicos.

Gustavo Petro lançou um plano para buscar investimentos de US$ 40 bilhões para financiar a transição energética da Colômbia Foto: Yuri Cortez/AFP

PUBLICIDADE “É uma grande conquista na história da exploração na Colômbia”, acrescentou Soares durante a 7.ª Cúpula de Petróleo, Gás e Energia, o evento mais importante do setor no país. A estatal brasileira, por meio da Petrobras International Braspetro (Sucursal Colômbia), atua como operadora na área (com 44,44% do projeto), em consórcio formado com a Ecopetrol (que detém 55,56%). O processo de exploração já está em andamento há vários anos na área, mas só agora o tamanho do campo, que faz parte do projeto “Sirius”, foi confirmado. O anúncio foi feito depois que o governo de Gustavo Petro lançou um plano para buscar investimentos de US$ 40 bilhões para financiar a transição energética do país.

Defensor ferrenho do meio ambiente, o presidente está comprometido com a substituição da indústria de petróleo, um setor que representa 52% das exportações nacionais. O ministro de Minas e Energia, Andrés Camacho, comemorou na rede X a “descoberta de gás”. “Nossa política de eficiência na administração de hidrocarbonetos está avançando com sucesso”, acrescentou.

A Colômbia está passando por um período excepcionalmente quente, o que aumentou o risco de escassez de energia e apagões, alertam os especialistas. Petro freou os contratos de exploração de hidrocarbonetos em favor de fontes renováveis, como a energia solar e eólica. Mas a oposição e um setor da indústria consideram que essa decisão pode comprometer a autossuficiência energética do país.

De acordo com dados da Naturgas, a associação nacional de empresas de gás, a Colômbia terá um déficit de gás em 2025 equivalente a 7,5% da demanda total e, em 2026, esse déficit aumentará para 16%. Em meio a uma crise hídrica causada pelo fenômeno climático El Niño, a Colômbia aumentou suas importações de gás em 2.500% entre 2022 e 2023. O gás natural cobre entre 25% e 30% da demanda nacional de energia, de acordo com dados do setor.