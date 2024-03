BID vai investir US$ 400 milhões em braço de inovação e define nova estratégia até 2030

Também foram aprovados um orçamento de US$ 400 milhões para inovação, por intermédio do BID Lab, e a nova estratégia institucional do organismo, com sede em Washington DC, que define as prioridades do BID para os anos de 2024 a 2030.

“Pela primeira vez nos 65 anos de nossa instituição, as nossas Assembleias de Governadores aprovaram simultaneamente três mudanças transformadoras que tornarão o Grupo BID uma instituição maior, melhor e mais ágil”, disse o presidente do BID, o brasileiro Ilan Goldfajn, em nota à imprensa. Para ele, as reuniões do organismo foram “históricas”.