BID aprova aumento de capital de US$ 3,5 bi para financiar empresas e projetos

A Assembleia Anual dos Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), aprovou neste domingo, 10, em reunião anual realizada em Punta Cana, na República Dominicana, um aumento de capital de US$ 3,5 bilhões para o BID Invest, o braço privado do grupo que financia projetos e empresas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, governadora do Brasil no banco, esteve presente no encontro.

A estratégia traçada pela Assembleia durante o encontro anual, de acordo com a nota divulgada pela assessoria do Planejamento, valerá para os próximos sete anos e tem o objetivo de viabilizar empréstimos de maior escala “com impacto significativo na redução da pobreza e da desigualdade na América Latina e no Caribe”. O aumento de capital para o BID Invest, por exemplo, segundo a pasta, contribuirá na geração de mais empregos formais e no financiamento da transição energética.

Ilan Goldfajn, presidente do BID, discursa na reunião de governadores da instituição Foto: Glennis Montás/ EFE