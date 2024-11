O Procon-SP já recebeu 1.115 reclamações relacionadas à Black Friday, informou o órgão na segunda, 25. O balanço foi realizado desde o dia 30 de outubro, quando o Procon-SP criou um atalho específico para reclamações de consumidores relacionadas às promoções de Black Friday.

A maioria dos problemas são referentes à não entrega ou demora na entrega dos produtos, com 394 reclamações. Produto e/ou serviço entregue diferente do pedido, incompleto e/ou danificado é a segunda motivação para as reclamações, com um total de 142 registros. Em seguida estão: pedido cancelado após finalização da compra (128), produto e/ou serviço indisponível (105), e maquiagem de desconto (101).