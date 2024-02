BNDES libera R$ 500 milhões para projetos de carros híbridos da Volkswagen

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informa nesta-segunda-feira, 5, que vai liberar R$ 500 milhões para projetos de produção local de veículos eletrificados da Volkswagen do Brasil. Na última quinta-feira, 1, a companhia anunciou investimento de R$ 9 bilhões no País até 2028 e que tem entre os planos a produção local de carros híbridos flex.

PUBLICIDADE O valor se soma a um programa já em andamento desde 2022, chegando a um total de R$ 16 bilhões. Inclui 16 lançamentos, sendo quatro inéditos, entre eles híbridos, uma picape e um SUV compacto, além da modernização das quatro fábricas locais. Na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de evento na unidade de São Bernardo do Campo (SP), para conhecer detalhes do atual plano. O BNDES informa que o financiamento terá custo financeiro em taxa referencial (TR) e que está alinhado com a Nova Indústria Brasil, programa do governo federal que tem como um dos objetivos o desenvolvimento de sistemas de mobilidade sustentáveis, que darão protagonismo a empresas brasileiras no mercado doméstico e internacional. “O objetivo desse projeto é desenvolver novas tecnologias que contribuam para a descarbonização e a redução da emissão de poluentes de CO2 da frota nacional, alinhados à sustentabilidade, à eficiência e à transição enérgica para os próximos anos”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Esse é o caminho para o desenvolvimento de uma indústria mais verde e inovadora que queremos alcançar e é uma agenda prioritária para o governo.”

Lula em visita à fábrica da VW no ABC paulista na sexta-feira,2 Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Serão desenvolvidos estudos e pesquisas para a concepção de uma plataforma para veículos híbridos flex (combinam o uso de um motor a combustão a etanol ou gasolina a um motor elétrico) e o desenvolvimento de um motor flex, uma transmissão híbrida e estudos de veículos 100% elétricos para futura produção local.

Projetos nas 4 fábricas

Durante o anúncio do novo investimento, o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, informou que a fábrica de São José dos Pinhais (PR) receberá a produção da nova picape; a de São Carlos (SP), de um inédito motor 1.5 híbrido flex; e a de Taubaté (SP), do novo veículo compacto.

A planta Anchieta, no ABC paulista, terá dois novos produtos. Embora o executivo não confirme, serão dois híbridos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Possobom não informa a data de lançamento do primeiro híbrido, e só adianta que não será neste ano. Todos os novos veículos produzidos no Brasil serão exportados para a América do Sul.