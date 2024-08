Bolsa de Tóquio fecha em alta um dia após colapso histórico

O índice Nikkei do mercado de ações de Tóquio registrou uma expressiva recuperação nesta terça-feira, 6, fechando em alta de 10,23%, alcançando 34.675,46 pontos. A recuperação ocorre após uma queda histórica no dia anterior, motivada por preocupações com a economia dos EUA e a valorização do iene.

Outros mercados asiáticos também mostraram recuperação após as perdas acentuadas registradas em Wall Street, que, embora dramáticas, não chegaram ao mesmo patamar da queda observada em Tóquio.

Bolsa de Tóquio registrou maior queda em pontos da história na segunda-feira, dia 5. Foto: (Shohei Miyano/Kyodo/AP

PUBLICIDADE O índice mais amplo, Topix, também seguiu a tendência de alta, somando 9,30% e fechando em 2.434,21 pontos. Na segunda-feira, o Nikkei havia despencado mais de 12%, ou 4.451,28 pontos, marcando a maior perda de pontos em sua história. O primeiro-ministro Fumio Kishida recomendou cautela diante das oscilações bruscas do mercado, destacando a importância de uma abordagem racional. Especialistas, como os da Nomura Securities, preveem que a volatilidade persista nos próximos dias. “A recuperação de hoje pode ser explicada com uma frase: recuperação técnica após uma queda brusca”, afirmou a corretora.

Na Europa, as principais Bolsas iniciaram o dia em leve alta: o índice DAX de Frankfurt subia 0,6%, o FTSE 100 de Londres 0,46%. O CAC 40 de Paris permanecia estável, com uma variação insignificante de -0,01%.

Ações de diversas empresas apresentaram altas expressivas, revertendo as perdas do dia anterior. A montadora Toyota Motor Corp. viu suas ações dispararem 12,8%, enquanto a fabricante de chips Tokyo Electron teve um aumento de 16,6%. A Honda Motor Co. avançou 14,7%, e o grupo financeiro Mitsubishi UFJ Financial Group subiu 5,8%.

A recente volatilidade no mercado foi desencadeada por uma decisão do Banco do Japão na semana passada de aumentar sua taxa de juros principal, que estava próxima de zero. Essa medida valorizou o iene japonês, mas também levou investidores a desfazerem posições financiadas com empréstimos de baixo custo no Japão, impactando mercados globais. /AP e AFP.