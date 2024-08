Mercados globais reagem com pânico a números da economia americana

O gatilho do pânico foi acionado na sexta-feira, com a divulgação dos números sobre o emprego nos EUA, piores do que o esperado pelos mercados e do que dava a entender a manifestação do banco central americano (o Federal Reserve, Fed) dois dias antes. O principal índice da Bolsa japonesa, o Nikkei 225, encerrou a sexta-feira em uma queda de 5,8%, que acabaria se agravando nesta segunda-feira, 5. Com o derretimento de 12,4%, o Nikkei apagou integralmente os ganhos conquistados em 2024 e passou a acumular queda de 25% desde a máxima histórica que havia atingido em julho. Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi caiu 8,77% em Seul, para 2.441,55 pontos e o Taiex recuou 8,35% em Taiwan, para 19.830,88 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana sofreu a maior queda diária desde maio de 2020: o S&P/ASX 200 caiu 3,70% em Sydney, para 7.649.60 pontos.

Os índices das bolsas de Nova York registraram as maiores perdas diárias desde setembro de 2022. O Dow Jones caiu 2,60%, para 38.703,27 pontos; o S&P 500, 3,00%, para 5.186,33 pontos; e o Nasdaq, 3,43%, para 16.200,08 pontos. O índice VIX, uma espécie de “termômetro do medo” em Wall Street, bateu o maior nível desde março de 2020, à época do choque inicial da pandemia de covid-19. Perto do fechamento, o índice saltava 64,90%, para 38,57 pontos.