Bolsa ensino médio: estudantes terão poupança abastecida pelo governo, com custo de até R$ 4 bilhões

BRASÍLIA - O governo pretende tirar do papel o programa que dá aos alunos de baixa renda acesso a uma poupança quando concluírem o ensino médio. Segundo apurou o Estadão, a avaliação preliminar é de que o orçamento poderá chegar a R$ 4 bilhões por ano, a depender do alcance do benefício e das restrições fiscais. A ideia inicial do programa, que tem o objetivo de combater o abandono escolar, é garantir cerca de R$ 1 mil por ano aos estudantes, mas o valor ainda está sob análise.

O Palácio do Planalto avalia o melhor momento para enviar o projeto de lei ao Congresso, mas o benefício é considerado de baixo custo para os efeitos já testados em experiências em outros países e também em alguns locais do Brasil, como o Estado do Rio de Janeiro.

O “Poupança Jovem” é uma promessa de campanha eleitoral, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encampar o compromisso da então candidata e hoje ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em troca de apoio no segundo turno das eleições presidenciais. Na época, Tebet se inspirou no “Projeto de Lei de Responsabilidade Social”, proposto pelo então senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

O benefício, segundo fontes, será concedido a estudantes de escolas públicas inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou contemplados pelo Bolsa Família. O foco deve ser nos três anos do ensino médio, mas há uma discussão a respeito da inserção do 9º ano do ensino fundamental, já que a passagem de uma etapa para outra é um dos momentos críticos da evasão escolar.

Bolsa vai tentar estimular a permanência dos jovens na escola durante o ensino médio Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O custo de R$ 4 bilhões só seria alcançado num desenho completo, no qual o valor de R$ 1 mil fosse oferecido aos alunos desses quatro anos: do 9º do fundamental ao terceiro do médio. O governo, porém, avalia uma implementação em fases, com valor e escopo reduzidos para se ajustar às restrições orçamentárias atuais.

O desenho do projeto está em fase avançada e vem sendo elaborado por três ministérios: Educação, Desenvolvimento Social e Fazenda. A área econômica está envolvida para análise do custo fiscal e do impacto em produtividade, desigualdade e crescimento econômico. A educação é um assunto caro para Fernando Haddad, que já foi ministro da área nos governos Lula 1 e 2.

Poupança com aportes anuais

Fontes a par do assunto afirmam que a proposta é criar uma conta poupança no nome do estudante, a qual receberá aportes anuais da União, sempre no início do período letivo. Ao final do ano, caso tenha comparecido às aulas e realizado a rematrícula, o jovem ganha o direito de sacar uma parte do dinheiro, enquanto a outra fica retida.

Novos depósitos serão realizados nos anos seguintes, com a mesma sistemática, até a conclusão do ensino médio - quando o estudante terá acesso à maior fatia dos aportes do governo e poderá usá-la para começar a pagar a faculdade, mudar de cidade ou iniciar um negócio. Ou seja, o aluno terá liberdade para escolher como gastar o dinheiro, sem a necessidade de prestação de contas.

Outro desenho avaliado prevê que os pagamentos sejam progressivos, ou seja, que os valores dos depósitos aumentem à medida que o aluno se aproxima da conclusão do ensino médio. Também discute-se a possibilidade de que os depósitos sejam feitos mensalmente, ainda que o aluno só possa sacar ao final de cada ano.

Além do foco social e econômico, o governo quer aproveitar o programa para estimular a educação financeira nos alunos de baixa renda.

A ideia é permitir que eles apliquem o valor retido nas poupanças em títulos do Tesouro Direto, que podem ser atrelados à Selic (a taxa básica de juros da economia) ou à inflação. O governo lançou, por exemplo, o Educa+, cujo objetivo é criar uma renda complementar que ajude a bancar os estudos.

Impacto no PIB

O “Poupança jovem” visa a diminuir um dos maiores problemas do sistema educacional no Brasil, que é o abandono da escola.

O economista Ricardo Paes de Barros, em estudo do Insper, calculou que o Brasil perde por ano com a evasão escolar 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB), o que equivale a dois terços do gasto anual com a educação básica.

O levantamento alerta que, a cada ano, meio milhão de jovens passam à fase adulta sem concluir a educação básica - com consequências na empregabilidade, remuneração, longevidade e qualidade de vida.

Dados empíricos mostram que a evasão escolar é inversamente proporcional à renda: quanto menor o rendimento familiar, maior a evasão.

Números compilados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), apontam que apenas 46% dos jovens do quinto mais pobre da população concluem o ensino médio até os 24 anos. Entre os jovens do quinto mais rico, a taxa é de 94%, mais que o dobro.

No caso dos meninos, a saída do sistema educacional deve-se, principalmente, à necessidade de começar a trabalhar e contribuir com a renda da família. Já no caso das meninas, a vida escolar, muitas vezes, é interrompida pela gravidez precoce.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referentes a 2020, mostram que a taxa de evasão no ensino médio era de 6,9%. O porcentual varia de acordo com a série escolar analisada. No primeiro ano o índice chega a seu maior nível, com 8,2% dos estudantes deixando a escola. No segundo ano, a taxa cai para 7,9%. E, no terceiro, para 4,1%.

Durante a pandemia, alguns Estados do País, preocupados com a possibilidade de evasão, lançaram iniciativas próprias para reter os estudantes na escola, foi o caso de Alagoas, Bahia e São Paulo, entre outros. As iniciativas também se concentravam na disponibilização de incentivos financeiros aos estudantes.