The Economist: Brasil corteja a China enquanto sua disputa com Musk volta a explodir

A reeleição de Donald Trump em 5 de novembro ofuscou um pouco a grande festa de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, como é conhecido o presidente do Brasil, foi o anfitrião da cúpula dos líderes do G-20 no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Chefes de estado de 19 das maiores economias do mundo, bem como das Uniões Europeia e Africana, reuniram-se para conversar.

PUBLICIDADE Lula tinha três objetivos para a cúpula: a criação de uma aliança global para reduzir a fome e a pobreza; um acordo para reformar instituições globais como o FMI e a ONU; e um aumento nos compromissos financeiros dos países para combater as mudanças climáticas. Ele também queria angariar apoio para um imposto global sobre os bilionários. Lula conseguiu uma declaração assinada por todos os participantes do G-20 para apoiar amplamente essas ambições. Trump, que em breve será a pessoa mais poderosa do mundo, não compartilhará desse zelo. O retorno de Trump ao cenário mundial pode arruinar os planos de Lula, mas ele tem um prêmio de consolação: seu relacionamento com Xi Jinping. Após o G-20, o presidente da China viajou para a capital Brasília para se encontrar com seu colega brasileiro. Para comemorar os 50 anos desde que seus países estabeleceram laços diplomáticos, eles assinaram 37 acordos, abrangendo tudo, desde as exportações de uvas brasileiras até a cooperação em satélites. As relações sino-brasileiras “estão em seu melhor momento da história”, disse Xi, com Lula ao seu lado. Nos últimos meses, “qualquer pessoa que seja alguém no Brasil esteve na China”, diz um ex-embaixador brasileiro em Pequim.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente da China Xi Jinping em cerimônia realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Diversos fatores têm aproximado o Brasil e a China. No caso do Brasil, eles são principalmente políticos. Pouco antes da eleição nos Estados Unidos, Lula deu apoio velado a Kamala Harris, a rival de Trump. Enquanto isso, Trump é próximo de Jair Bolsonaro, o antecessor populista de extrema-direita e nêmesis de Lula. Elon Musk se tornou o braço direito do bilionário Trump. O empresário de tecnologia teve uma disputa de meses com a mais alta corte do Brasil este ano, que culminou com a proibição de sua plataforma de mídia social, X, no Brasil por mais de um mês. Em 16 de novembro, a esposa de Lula, Rosangela da Silva, disse “F. you, Elon Musk”, em um evento público. Musk respondeu no X: “Eles vão perder a próxima eleição”. Isso significa que Lula não esperará uma recepção calorosa em Washington após a posse de Trump em janeiro.

Os problemas da China com os Estados Unidos são mais profundos. Trump disse que aplicará tarifas de 60% sobre todos os produtos chineses assim que assumir o cargo. Portanto, a China está empenhada em fazer tudo o que puder para expandir os mercados de seus produtos para além dos Estados Unidos. O Brasil, a nona maior economia do mundo, é uma parte importante desse quebra-cabeça. O Brasil também compartilha da visão multipolar da China sobre o mundo e está interessado em depender menos do dólar para transações internacionais.

Publicidade

Mas talvez o componente mais importante da cordialidade sino-brasileira seja o fato de a China querer comprar o que o Brasil está vendendo. A China consumiu petróleo, minério de ferro e soja brasileiros durante a década de 2000, quando a classe média chinesa cresceu rapidamente. Ela ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil em 2009, durante o segundo mandato de Lula. O comércio continua a se expandir apesar da desaceleração do crescimento chinês. As exportações brasileiras para a China estão atingindo níveis recordes. O Brasil é um dos poucos países que se orgulha de ter um superávit comercial com a China; no ano passado, exportou US$ 51 bilhões (R$ 296 bilhões) a mais para o gigante asiático do que importou dele. E esse superávit ainda pode aumentar. Durante o último mandato de Trump, entre 2017 e 2021, as exportações brasileiras para a China quase dobraram, pois a China comprou soja, milho e frango do Brasil em vez dos Estados Unidos. Nessa visita, Xi e Lula assinaram acordos que, em breve, poderão permitir que o Brasil exporte uvas, gergelim, sorgo e produtos de peixe para a China, o que poderia valer um total de US$ 450 milhões (R$ 2,6 bilhões) por ano. A TS Lombard, uma empresa de investimentos de Londres, avalia que um aumento de 10% na demanda chinesa por produtos brasileiros poderia impulsionar o crescimento do PIB de 2% em 2025 para 2,6%. Leia também Brasil e China assinam entendimentos para promoção da indústria com foco sustentável

BNDES: empréstimo do Banco da China é de R$ 4 bilhões e tem prazo de até três anos

Brasil espera exportar sorgo à China a partir de 2025 com a abertura de mercado Mas é o investimento chinês em tecnologia, indústria e energia verde que mais entusiasma Lula, um ex-operário do setor automobilístico que se comprometeu a reduzir as emissões de carbono do Brasil. Os Estados Unidos continuam sendo, de longe, a maior fonte de investimento estrangeiro no Brasil. O investimento chinês na região - e no Brasil - caiu nos últimos anos. Mas a composição desse investimento ainda é favorável a Lula. No ano passado, 72% desse investimento foi destinado a projetos de energia limpa. As exportações de veículos elétricos, painéis solares e baterias de íons de lítio da China para a América Latina aumentaram de US$ 3,2 bilhões (R$ 18,6 bilhões) em 2019 para US$ 9 bilhões (R$ 52,3 bilhões) em 2023. O Brasil absorveu 63% do total em valor.

Publicidade

“Há cinco anos, a China investia em ativos fixos caros, como infraestrutura de eletricidade, petróleo e gás”, diz Hsia Hua Sheng, professor da Fundação Getulio Vargas em São Paulo, que também trabalha para o Bank of China. “Hoje, ela investe em manufatura, energias renováveis, serviços e logística.” Ele afirma que esses são investimentos de “maior qualidade” porque geralmente envolvem parcerias com empresas locais, criação de empregos e transferência de tecnologia. A BYD e a Great Wall Motors (GWM), duas rivais chinesas da Tesla, estão abrindo fábricas de veículos elétricos no Brasil no próximo ano. A da BYD fica em uma antiga fábrica da Ford. Será a maior fábrica da empresa fora da Ásia.

PUBLICIDADE Uma fábrica chinesa de alta tecnologia construída no local de um campeão industrial americano em declínio já é difícil de ser aceita pelas autoridades de Washington. Mas é provável que nenhum outro assunto venha a irritar tanto a Casa Branca de Trump-Musk quanto um acordo sobre satélites. Durante a visita de Xi, foi assinado um memorando de entendimento entre a Telebras, empresa estatal de telecomunicações do Brasil, e a SpaceSail, fabricante chinesa de satélites de órbita baixa da Terra que concorre com a Starlink de Musk. O ministro das comunicações do Brasil, Juscelino Filho, disse que esperava que a SpaceSail oferecesse seus serviços no Brasil “o mais rápido possível”. Em outubro, Filho visitou a sede da SpaceSail em Xangai e a de outro fabricante de satélites em Pequim. A visita ocorreu após uma discussão sobre liberdade de expressão e desinformação entre Musk e Alexandre de Moraes, um poderoso juiz da Suprema Corte do Brasil. Em agosto, Moraes congelou as contas bancárias da Starlink no Brasil para forçar Musk a retirar as contas de mídia social da X, a plataforma da qual é proprietário. A Starlink controla quase metade do mercado de serviços de internet via satélite no Brasil. A SpaceSail planeja ter 600 satélites em órbita até o final de 2025 - cerca de um décimo do número que a Starlink tem. Além disso, Lula e Xi poderiam promover a cooperação financeira entre seus países. Em 2023, eles concordaram em liquidar todo o comércio nas moedas de seus países, em vez de em dólares. Em outubro do mesmo ano, eles realizaram a primeira transação em yuans e reais. A escala dessas transações é atualmente insignificante, mas elas têm um peso simbólico e podem provocar a ira de Trump. Ele advertiu que aplicaria tarifas de 100% sobre produtos importados de países que tentassem “deixar o dólar”.

Publicidade

Ações tão radicais de Trump provavelmente teriam consequências não intencionais. “O relacionamento entre empresários brasileiros e chineses está muito mais consolidado hoje do que há cinco ou dez anos”, diz Hsia. Isso se deve, em parte, à guerra comercial que Trump travou em seu primeiro mandato. Em seu segundo mandato, ele pode acabar tornando os empresários chineses e brasileiros mais amigáveis do que nunca.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.