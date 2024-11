81% dos brasileiros dizem ter enfrentado algum efeito negativo das mudanças climáticas, diz pesquisa

Entre os que dizem ter sido afetados, 49% enfrentaram alagamentos na rua em que moram ou trabalham, 46% enfrentaram racionamento ou falta de água em casa e 38% ficaram presas em casa ou em algum estabelecimento por causa de enchentes ou alagamentos.

Embora a população esteja cada vez mais consciente das mudanças climáticas, apenas 32% têm familiaridade com o conceito de justiça climática. Desta parcela, o conhecimento é maior entre jovens (37%) e pessoas com ensino superior (47%). Entrevistados com ensino até o fundamental (27%) e as mais velhas (25%) tem o conhecimento reduzido.