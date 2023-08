BTG Pactual compra gestora digital Magnetis

O BTG Pactual anunciou aquisição de 100% do capital da Magnetis Gestora e DTVM, uma Wealth-Tech, empresa de tecnologia financeira dedicada a investimentos, brasileira. O valor da transação não foi mencionado.

Segundo o BTG, a aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do banco, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas.

BTG Pactual anuncia aquisição da Magnetis Foto: Vivian Koblinsky

“A compra da Magnetis vai nos trazer ainda mais ganhos de escala, ampliando nossa base de clientes, teremos mais diluição de custos com ganhos de eficiência, sinergia e produtividade. A partir dessa aquisição, o banco terá acesso a um conjunto de soluções de tecnologia e sistemas que vem sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, razão pela qual a empresa tem sido reconhecida pela mídia local como uma das principais ‘Wealth-Techs’ do Brasil”, afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelas Plataformas Digitais do BTG Pactual.

Fundada em 2012, a Magnetis é uma gestora de investimentos 100% online do Brasil e conta com 56 profissionais. Entre os principais investidores da companhia que venderam a totalidade de suas participações, estavam Monashees, Vostok Emerging Finance, Redpoint eventures e Julius Baer.

“Estamos muito felizes com o acordo assinado, certos de que com a estrutura do BTG Pactual poderemos dar continuidade ao serviço de excelência que já oferecemos aos nossos clientes. Com a aquisição, poderemos oferecer um pacote de soluções ainda mais completo”, diz Luciano Tavares, fundador e CEO da Magnetis.

Continua após a publicidade

A conclusão e fechamento do acordo de compra da Magnetis DTVM estão sujeitos às aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central.