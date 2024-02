Caixa anuncia concurso no primeiro semestre deste ano para 4 mil vagas

BRASÍLIA - O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que a instituição fará um concurso em 2024 para 4 mil vagas. De acordo com Vieira, o edital será publicado nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU) e a prova será realizada ainda no primeiro semestre.

O anúncio ocorreu após reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Vieira nesta quarta-feira, 21, no Palácio do Planalto. Segundo o comandante da Caixa, 2 mil vagas serão destinadas a técnicos bancários e, as demais 2 mil, serão para a categoria de tecnologia. "Isso faz parte de uma estratégia de modernização da Caixa, ao mesmo tempo em que estimulamos, dentro das políticas do governo, o emprego e renda no País", declarou Vieira.

A prova do concurso acontecerá ainda no primeiro semestre, e o processo de convocação dos selecionados se dará até o final do ano. De acordo com Vieira, o salário bruto dos empregados será de cerca de R$ 6 mil.

Caixa abrirá concurso para preencher milhares de vagas em 2024 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O presidente da instituição disse que a ideia do concurso é que a instituição contemple necessidades regionais. “Vamos estimular, com esse concurso, que a Caixa ocupe parte do território que é desassistido por bancos”, afirmou.