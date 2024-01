Caixa confirma nomeação de seis novos vice-presidentes

A Caixa Econômica Federal confirmou nesta quarta-feira, 24, a nomeação de seis novos vice-presidentes, na primeira grande alteração do comitê executivo do banco sob a gestão de Carlos Vieira. Ele assumiu a Caixa em novembro do ano passado, após negociações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), que também envolviam as vice-presidências.

PUBLICIDADE Na terça-feira, o conselho de administração do banco elegeu os novos vices de Varejo, Tecnologia e Digital, Logística, Operações e Segurança, Sustentabilidade e Cidadania, Agente Operador e Negócios de Atacado. As áreas estavam sendo tocadas pelos antigos vices ou então, por interinos. As trocas foram antecipadas pelo Broadcast na segunda-feira. O novo vice de Varejo será Adriano Matias, que é empregado da Caixa desde 2000 e que ocupava o cargo de diretor de Governança, Estratégia e Marketing do banco desde novembro de 2023. Ele estava à frente da antiga vice-presidência de Rede de Varejo de forma interina.

Antes, a Caixa dividia o Varejo nas vices de Rede e Negócios. Agora, toda a área será tocada por Matias, e a antiga vice de Negócios foi transformada na área de Sustentabilidade e Cidadania Digital. Ela será liderada por Paulo Lemos Lopes, que está no banco desde 1999 e ocupou anteriormente o posto de superintendente executivo de Varejo.

Esta é a primeira grande alteração do comitê executivo do banco sob a gestão de Carlos Vieira. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Outra eleição foi a de Laércio Lemos de Souza, para a vice-presidência de Tecnologia e Digital. Ele trabalhou na Caixa entre 1981 e 2019, chegando ao cargo de superintendente nacional, além de ter atuado como coordenador ou diretor nos ministérios do Turismo, da Educação, da Agricultura e das Cidades.

Para a vice de Logística, Operações e Segurança, foi escolhido Marcelo Prata, que é empregado da Caixa desde 1989. Ele havia ocupado o posto entre os anos de 2016 e 2019.

O novo vice de Agente Operador, a área que cuida da operação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), será Pedro Freitas Filho. Ele era funcionário do Banco do Nordeste de 2004, chegando ao posto de superintendente estadual. Já para Negócios de Atacado, chega ao banco Tarso de Tassis, que foi assessor especial da presidência do Banco Master.

A Caixa informou ainda que foram destituídas as antigas vices de Tecnologia, Adriana Salgueiro; Agente Operador, Lucíola Vasconcelos; e Logística, Mônica Monteiro. A área de pessoas será tocada interinamente pelo diretor Daniel de Castro Borges enquanto a seleção do novo vice-presidente é feita.

Lucíola Vasconcelos, por sua vez, será nomeada para a presidência da Caixa Loterias, empresa da Caixa que cuida da exploração dos serviços de lotéricas pelo banco. Maria Thereza Assunção também estará no corpo diretivo da companhia, como diretora executiva.