Um raro carro de entrega da Domino’s Pizza de 1985 estará à venda em um leilão de carros clássicos em Las Vegas, em 10 de novembro, pela Macum Auctions. Além de ser um dos únicos que ainda existem no mundo, o carro também chama a atenção pelo seu design, lembrando uma nave espacial.

tritan A2 Foto: Divulgação/Mecum Auctions

Tom Monaghan, fundador da rede de restaurantes, encomendou 10 carros Tritan A2 e os personalizou com fornos aquecedores na parte de trás para entregar pizzas em Ann Arbor, Michigan, sede da Domino’s, segundo a CNN.

O atual proprietário do carro admite ao jornal que é bastante ruim de dirigir e provavelmente nem era tão bom para entregar pizzas. O fogão foi removido do modelo há muito tempo atrás. O A2 só pode transportar duas pessoas, uma atrás da outra. Em vez de portas tradicionais, o automóvel possui uma cobertura que desliza para a frente para que os ocupantes possam entrar e sair, de acordo com a CNN.

tritan A2 Foto: Divulgação/Mecum Auctions

Chuck Sinnott, o atual proprietário do carro, diz que ele fica muito baixo no chão e a visibilidade externa é ruim. Na maioria das vezes, ele transporta o carro em um trailer para levá-lo a exposições e realiza poucas voltas em um estacionamento. A Mecum Auctions não forneceu uma estimativa de valor para o Tritan A2.