Casas Bahia volta a patrocinar transmissões de futebol

Depois de três anos, a marca Casas Bahia está retomando o patrocínio das transmissões de futebol, com uma grande novidade: escolheu a CazéTV, no YouTube, como parceira do retorno. “Nosso objetivo é apostar em uma estratégia cada vez mais digital e em canais que têm se destacado pela força da audiência e de interatividade com o público. Nada mais atual nesse contexto do que o YouTube e a CazéTV, que demonstrou ser uma potência durante os Jogos Olímpicos”, destaca Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial, digital e de Clientes do Grupo Casas Bahia.

Casas Bahia inicia patrocínio do futebol nas plataformas digitais Foto: Divulgação/Casas Bahia

A iniciativa evidencia o quanto a tradicional rede varejista, com 72 anos de história, permanece antenada e pronta para inovar. “Temos o compromisso de perceber onde nossos clientes querem estar e de acompanhar esses movimentos”, acrescenta Amanda Assis, gerente executiva de Marketing.

O retorno ao futebol envolve as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série A e da divisão principal do Campeonato Paulista em 2025. A novidade foi anunciada durante o YouTube Brandcast, evento anual do YouTube que reúne marcas, agências, criadores de conteúdo e artistas para celebrar a sinergia da plataforma com o mercado publicitário.

Ao optar pela CazéTV, a Casas Bahia acompanha as transformações de comportamento e acolhe novas formas de consumir conteúdo. “Teremos uma estratégia 360, contando com um pool de influenciadores próprios, muito conteúdo exclusivo nas redes e ações inéditas ao longo das transmissões”, adianta a executiva. “Poderemos ir além da publicidade para oferecer entretenimento e informação.”

A reaproximação com o esporte mais popular do País valoriza a forte conexão que os brasileiros têm com a Casas Bahia. A empresa foi a responsável pela criação do carnê, modalidade de pagamento que possibilitou a compra a prazo para o público sem conta bancária. Para celebrar todo esse rico legado, a companhia decidiu retomar no ano passado o clássico slogan “Dedicação total a você”, síntese da principal diretriz do negócio desde a fundação, em 1952: foco no cliente.

Além da comunicação, a fusão entre tradição e inovação se estende às mais diversas facetas da Casas Bahia: a companhia tem empreendido uma jornada multicanal, em que as compras pelo aplicativo e pelo site se unem às mais de mil lojas físicas em todo o País.