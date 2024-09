Tarde demais, o presidente Lula levou um susto ao tomar conhecimento de que, somente em agosto, R$ 3 bilhões (21%) dos R$ 14 bilhões repassados para famílias do Bolsa Família foram utilizados em plataformas de aposta online, apenas com pagamentos via via Pix. Cerca de 5 milhões de pessoas das 20 milhões de famílias apostaram com o dinheiro do programa.

O cantor Gusttavo Lima, proprietário de 25% de uma casa de apostas online, está sendo acusado de lavagem de dinheiro e de conivência com a bandidagem. Também se multiplicam informações de que organizações criminosas, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), vêm usando as bets para lavar dinheiro do tráfico e financiar suas atividades.

Segundo estudo do Banco Central, o volume mensal de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de apostas online variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões de janeiro a agosto. Especialistas alertam sobre os danos dos jogos de azar à saúde. Foto: Ilustração: Marcos Müller/Estadão

Essas atividades a gente já sabe quais são. Além de espalhar o tráfico de drogas, dedicam-se ao aliciamento de políticos, a “convencer” juízes e a promover lobbies que aprovem leis do seu interesse nas três instâncias de governo para controlar a máquina pública, como a dos transportes coletivos na cidade de São Paulo, da qual arrancam mais recursos para seus objetivos.

Essas bets não atuam apenas para corroer o poder aquisitivo da população vulnerável e empurrá-la para uma vida mais miserável. Concorrem para o fortalecimento do poder paralelo que, além de quebrar o monopólio da força, prerrogativa do Estado, trabalha para minar a capacidade de governança.

As casas de apostas online foram legalizadas em 2018, no governo Temer, mas a regulamentação só foi sancionada no início de 2024 – mais para saciar a fome arrecadatória do governo Lula do que para organizar o segmento. Um dos argumentos mais usados para justificar a nova lei foi o de que contribuiria para aumentar a arrecadação em pelo menos R$ 3 bilhões por ano. Ora, entre os efeitos pretendidos pela lavagem de dinheiro está o de sonegar impostos.

O temor é o de que o alastramento dessa febre aumente a inadimplência, que hoje atinge mais de 25% das famílias brasileiras e, em consequência, eleve os custos do crédito.