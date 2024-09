O que se sabe sobre a investigação contra Gusttavo Lima?

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira, 23, no âmbito da Operação Integration, que investiga a operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas (as famosas bets, que são regulares).

Além da prisão, o cantor teve decretada a suspensão do passaporte e do certificado de registro e do porte de arma de fogo. A defesa de Gusttavo Lima afirma que ele é inocente. Diz também que a decisão é injusta e os fatos serão esclarecidos e combatidos juridicamente (leia mais abaixo). O Estadão não localizou as defesas de Pix365, HSF Entretenimento Promoção de Eventos e Zelu Brasil, também citadas no processo.

Gusttavo Lima como garoto-propaganda da Vai de Bet. Foto: Reprodução/Vai de Bet

PUBLICIDADE Na mesma operação, foram presos a influenciadora digital Deolane Bezerra e Darwin Filho, o dono da bet Esportes da Sorte. Segue foragido o empresário José André da Rocha Neto, dono de outras empresas investigadas na mesma operação - dentre elas, a bet Pix365 e a holding patrimonial JMJ Participações. Rocha Neto é proprietário também da Vai de Bet, que, no inquérito policial, consta como dona da Pix365. No entanto, a empresa afirma que são companhias distintas, e que o alvo da investigação é a Pix365, não a VaideBet, que tinha Gusttavo Lima como garoto-propaganda e um dos sócios (ele comprou uma participação de 25% da empresa em julho, segundo a polícia).

Além disso, o artista vendeu, por meio da sua empresa - a Balada Eventos, também investigada - um avião particular para a JMJ Participações. A aeronave foi apreendida na operação.

Avião apreendido na Operação Integration está no nome da empresa de Gusttavo Lima, mas foi vendido para a JMJ Participações, de Rocha Neto, mesmo dono da Vai de Bet. Foto: SSP

Quando a operação foi deflagrada, Rocha Neto estava na Grécia. Desde então, o empresário não se apresentou à polícia e é tido como foragido.

A investigação policial reforça a proximidade de Gusttavo Lima com o Rocha Neto e sua esposa, que foram para a Europa com o artista em um de seus aviões, mas não voltaram com ele, “o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça”, diz o inquérito policial.

Na época, o artista sertanejo não estava entre os investigados, tendo inicialmente apenas suas contas sido bloqueadas. Nesta segunda-feira, porém, a Justiça de Pernambuco aceitou o pedido da Polícia Civil pernambucana para pedir a prisão do artista sob a alegação de que ele faz parte do esquema de lavagem de dinheiro investigado na operação.

De acordo com a polícia, a empresa do cantor Balada e Eventos ocultou cerca de R$ 10 milhões provenientes de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos (do mesmo dono da Esportes da Sorte) e R$ 22 milhões da negociação de seu avião, vendido à JMJ (do dono da VaideBet), além de outros valores em real, euros e libras guardados no cofre de sua empresa, que seriam provenientes de jogos ilegais comandados pelas bets.

Ainda segundo o inquérito policial, outra empresa de Gusttavo Lima - a GSA Empreendimentos e Participações - recebeu cerca de R$ 6 milhões de outras duas empresas investigadas - a Zelu Brasil (que seria a intermediadora de pagamento da Vai de Bet e da Esportes da Sorte) e a Pix365 -, dos quais R$ 1,3 milhão foi repassado à conta de pessoa física do artista. “Caso idêntico fora constatado entre a investigada Deolane Bezerra Santos e a Esportes da Sorte”, diz o documento.

“Há, portanto, indícios suficientes da participação dele no crime de lavagem de dinheiro”, conclui a autoridade policial.

O que diz a defesa do cantor?