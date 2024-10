A principal tendência firme é o fortalecimento dos partidos à direita do espectro político. A pergunta número um está em saber se, de olho nessa mudança de forças e nas eleições de 2026, o governo Lula optará por dedicar-se a maiores cuidados com as questões fiscais e com uma política mais liberal; ou se, em vez disso, reforçará a atual política populista e desenvolvimentista, a fim de atrair a boa vontade do eleitor.

Antes, uma observação. Desta vez, nenhum partido ou nenhum figurão político questionou a segurança das urnas eletrônicas contra manipulações e fraudes eleitorais, como aconteceu com tanta veemência nas eleições passadas. Como as urnas e o sistema são os mesmos, ficam mais uma vez escancarados o artificialismo e as movimentações golpistas daquele momento.

O altamente provável fortalecimento dos movimentos de direita deve dar ainda mais musculatura aos políticos conservadores, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E isso não esperará por 2026. Começará a se acentuar a partir de janeiro, antes mesmo da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, quando os congressistas terão mais condições de impor suas vontades sobre as do governo federal. Só não estão claras a magnitude e a intensidade desse novo cabo de guerra.