Pelas razões já conhecidas, desde o início de 2023, os movimentos do Banco Central vêm sendo vistos pelo governo com forte dose de desconfiança. Até mesmo as projeções mais otimistas da instituição, como esta, começam a ser avaliadas por setores ligados ao governo com certo viés negativo, como reforço ao argumento de que a economia cresce além do seu potencial (hiato positivo do produto), o que carrega risco de mais inflação e, portanto, de necessidade de maior aumento nos juros básicos (Selic), para além do 0,25 ponto porcentual decidido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) dia 18 deste mês.

Entre os fatores que vêm empurrando o PIB, o BC aponta para o aumento da renda, produzido tanto pelo crescimento do emprego quanto pela distribuição de benefícios sociais. Faltou dizer que boa parte do aumento do emprego deve-se à intensificação das obras públicas pelos prefeitos, de olho nas eleições de outubro. Por entender que os ventos a favor não se repetirão tão cedo, a previsão para 2025 é de avanço do PIB de apenas 2,0%. Mas, atenção, previsões muito à frente não se têm confirmado e muita coisa pode acontecer.