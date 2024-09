Parte do bom desempenho da economia neste ano, do recorde da população ocupada e da queda do desemprego no trimestre encerrado em julho aos níveis mais baixos (6,8%) desde o início da série histórica, de 2012, se deve a um fator que cessará de existir a partir deste fim de ano. Trata-se do impulso dado às obras públicas e à contratação de pessoal temporário pelas prefeituras municipais, neste período eleitoral.

Uma das políticas empregadas Brasil afora é a dos prefeitos que levam os dois ou três anos iniciais de mandato guardando recursos para torrá-los em despesas públicas no quarto ano, até mesmo com alargamento do déficit, de modo a tentar demonstrar eficácia administrativa e induzir a boa vontade do cidadão local.

Se essa análise estiver correta, deve-se concluir que este é fator que não se repetirá e que pode limitar não só o crescimento econômico mas, também, a criação de empregos em 2025.

Esses dados não esvaziam outro fator que derruba o crescimento sustentável do País, tal como já comentado em colunas anteriores: o do baixo nível da poupança e do investimento, que oscila em torno dos 16% do PIB.

Cabe perguntar, também, até que ponto a concentração das obras e de despesas públicas neste ciclo eleitoral não vem contribuindo para o crescimento episódico da renda e da demanda agregada, na contramão da política de juros do Banco Central, a ponto de prejudicar a convergência da inflação para a meta. Será um elemento importante a ser levado em conta na decisão do Copom agendada para quarta-feira, dia 18.